Украинская армия потеряла еще двух бойцов на Донбассе: подробности

Ситуация на линии разграничения продолжает ухудшаться. Украинская армия вторые сутки несет человеческие потери. Как сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід", сегодня, 6 апреля, погибли еще двое наших военнослужащих.



6 апреля погибло еще двое украинских воинов. Фото из открытых источников

Обе трагедии произошли на территории Донецкой области. Жизнь одного из защитников прервалась в результате обстрелов со стороны российских оккупантов вблизи Невельского, поселка в Ясиноватском районе. Как информируют в военном штабе, огонь вели из запрещенных минометов. Жизнь бойца пытались спасти медики, но он не перенес эвакуации.

Причиной гибели другого военнослужащего стало неизвестное взрывное устройство. Военный автомобиль, в котором находился покойный защитник, подорвался во время движения на, очевидно, замаскированной мине. Инцидент произошел вблизи Степного, что находится в Марьинском районе. Как информируют в ОТГ "Схід", на месте трагедии работают военные специалисты, выясняя все обстоятельства и детали.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 апреля, под прицельный огонь противника также попали двое украинских бойцов. К сожалению, полученные ими ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Донбассе произошел инцидент с радиоуправляемой игрушкой. Оккупанты подослали заминированный детский самолетик к украинским военным. Больше подробностей ищите в нашем материале.

Также на портале удастся прочитать о том, как в Украине отреагировали на обвинения боевиками наших военных в убийстве 5-летнего мальчика. Отметим, что в российских соцсетях и многих СМИ используются фотографии боеприпасов и даже ребенка из других стран. Всем им по несколько лет, и они не имеют отношения к ситуации на Донбассе.



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