Очередное обострение на Донбассе: обстрелы участились, есть погибшие

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Вечканова Елена
Российская
агрессия у линии разграничения на Донбассе не снижает обороты. Как информируют
в штабе ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, под прицельный огонь противника
попали двое украинских бойцов. К сожалению, полученные ранения оказались не совместимыми
с жизнью.
5 апреля на Донбассе погибло двое украинских военных. Фото из открытых источников
Как информируют
военнослужащие, боевики палили из запрещенного оружия по позициям украинской
армии не менее семи раз. Использовались пулеметы, ручные и не только гранатометы,
а также различное стрелковое оружие.
Обстрелы
украинских позиций велись в различных направлениях. Судя по сводке штаба ООС, в
этот раз обострение пришлось на территорию вблизи Лебединского, Авдеевки, Водяного
и других населенных пунктов. Также активность российских оккупантов наблюдалась
неподалеку Новоалександровки и Золотого-4.
Украинская армия
открыла огонь в ответ, защищая позиции. К сожалению, не обошлось без боевых
потерь — вражеские пули задели двух бойцов ВСУ, выполнявших служебный долг.
Спасти военнослужащих не удалось — ранения были слишком серьезными.
Также в штабе
Объединенных сил сообщают, что боевики возобновили работы насчет строительства
оборонных сооружений. Подобные факты зафиксированы неподалеку поселка
Калиновка, а также разбомбленного аэропорта Донецка.
Стоит отметить,
что статистика, фиксирующая утраты украинских военных и нарушений режима тишины
на Донбассе, весьма неутешительна. Как сообщают в отечественной делегации в
ТКГ, с момента предыдущего заседания группы (30 марта), погибло трое бойцов
ВСУ, еще четверо получили ранения различной тяжести. Также известно, что был
ранен и мирный житель Донетчины — он проживает в Красногоровке.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что на Донбассе произошел инцидент с радиоуправляемой игрушкой. Оккупанты подослали заминированный детский самолетик к украинским военным. Больше подробностей ищите в нашем материале.
Также на портале
можно найти информацию о том, какие изменения ждут РФ в нынешнем году и каким образом они способны поменять ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
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