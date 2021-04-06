Очередное обострение на Донбассе: обстрелы участились, есть погибшие

Российская агрессия у линии разграничения на Донбассе не снижает обороты. Как информируют в штабе ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, под прицельный огонь противника попали двое украинских бойцов. К сожалению, полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью.



5 апреля на Донбассе погибло двое украинских военных. Фото из открытых источников

Как информируют военнослужащие, боевики палили из запрещенного оружия по позициям украинской армии не менее семи раз. Использовались пулеметы, ручные и не только гранатометы, а также различное стрелковое оружие.

Обстрелы украинских позиций велись в различных направлениях. Судя по сводке штаба ООС, в этот раз обострение пришлось на территорию вблизи Лебединского, Авдеевки, Водяного и других населенных пунктов. Также активность российских оккупантов наблюдалась неподалеку Новоалександровки и Золотого-4.

Украинская армия открыла огонь в ответ, защищая позиции. К сожалению, не обошлось без боевых потерь — вражеские пули задели двух бойцов ВСУ, выполнявших служебный долг. Спасти военнослужащих не удалось — ранения были слишком серьезными.

Также в штабе Объединенных сил сообщают, что боевики возобновили работы насчет строительства оборонных сооружений. Подобные факты зафиксированы неподалеку поселка Калиновка, а также разбомбленного аэропорта Донецка.

Стоит отметить, что статистика, фиксирующая утраты украинских военных и нарушений режима тишины на Донбассе, весьма неутешительна. Как сообщают в отечественной делегации в ТКГ, с момента предыдущего заседания группы (30 марта), погибло трое бойцов ВСУ, еще четверо получили ранения различной тяжести. Также известно, что был ранен и мирный житель Донетчины — он проживает в Красногоровке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на Донбассе произошел инцидент с радиоуправляемой игрушкой. Оккупанты подослали заминированный детский самолетик к украинским военным. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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