Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: аферисты показывают видео, а потом списывают все деньги

Мошенники в Украине придумывают более изощренные способы обмана доверчивых сограждан. Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры. Так, в стране стали распространенными случаи, когда злоумышленники выдают себя за представителей новой реформы президента. Об этом рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме - фото из открытых источников

Отмечается, что аферисты ходят по спальным районам разных украинских городов и внушают пожилым людям, что государственный глава Владимир Зеленский якобы стал выплачивать компенсации в размере 60-90 тысяч за два года.

Затем доверчивым пенсионерам показывают фейковый видеоролик, который перенаправляет украинцев на сайт, где можно увидеть размер "компенсации". Как только они увидят суммы, необходимо ввести все данные банковской карты.

Вместо начислений, отмечают в Telegram-канале, происходит полное списание средств с карточек.

Напомним, что с анонсированием президентом Владимиром Зеленским поощрения вакцинированным гражданам по тысяче гривен, в Украине заработали новые мошеннические схемы. Так, украинцам поступают звонки с уведомлением о получении выплат, однако для этого нужно продиктовать данные банковской карты. Специалисты призывают никому не сообщать конфиденциальные сведения, а также помнить, что ими не могут интересоваться также сотрудники банка.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что злоумышленники активизировали старый метод обмана — "нигерийские письма". Так, жертве сообщают о том, что она может стать обладателем многомилионного наследства, а за оформление документов на него нужно заплатить несколько тысяч долларов.

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