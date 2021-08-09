Аферисты активизировали старую схему обмана в интернете: миллионное наследство взамен на пару тысяч долларов

Мошенники отправляют украинцам так называемые "письма счастья", в которых предлагают разделить многомиллионное наследство умершего однофамильца, представившись его родственником. Орудуют в мессенджере Facebook. Об этом изданию "Комментарии" рассказала коллега, которая стала потенциальной жертвой аферы.

Аферисты активизировали старую схему обмана в интернете - фото из открытых источников

Суть схемы очень проста, однако это не мешает злоумышленникам обманом заполучать деньги доверчивых граждан.

Журналистке пришло сообщение в мессенджере социальной сети Facebook от якобы генерального директора канадского банка Royal Bank of Canada Дэвида МакКея. В нем "руководитель" финучреждения сообщает, что однофамилец и гражданин Украины, который в Канаде был добытчиком золота и одним из акционеров банка, якобы открыл несколько лет назад счет на 78 миллионов долларов.

К сожалению, в 2019 году "однофамилец и соотечественник" журналистки скончался от коронавируса. Он никогда не упоминал о своих родственниках, а только о супруге, с которой не имел детей.

После длительных совещаний "руководство банка" решило написать человеку из Украины с такой же фамилией, чтобы представить его как ближайшего родственника умершего миллионера. Он впоследствии сможет запросить счет и стать владельцем заоблачной денежной суммы. Конечно же, все 78 миллионов долларов жертва забрать не сможет, а всего 30%, поскольку ей необходимо будет поделиться и с руководством банка.

При этом "топ-менеджер" уверяет, что все транзакции будут законными, ведь за них будет отвечать он самостоятельно.

Звучит очень заманчиво, если бы не одно "но".

"Руководитель банка" просит незамедлительно связаться с ним по почте, куда он вышлет более детальную информацию.

"Я сразу поняла, что это мошенничество и не стала отвечать на сообщение. Наверное аферисты оказались неопытными и даже не изменили имя прошлого владельца страницы и его год рождения. Однако мне стало интересно, как события должны разворачиваться дальше. Оказалось, что подобный вид аферы называют "нигерийскими письмами", поскольку он получил распространение в Нигерии еще в 1980 годах (тогда письма отправляли по обычной почте). Это одна из наиболее популярных схем обмана в мире, казалось бы, о ней должен знать каждый... Однако почитав более подробно, я поняла, что мошенникам до сих пор удается обманывать тысячи людей", — рассказывает журналистка.

Как же злоумышленникам удается заполучить деньги? Все дело в том, что на почту аферисты присылают развернутую информацию о погибшем однофамильце, а также детали сделки, за оформление которой необходимо заплатить несколько тысяч долларов. Оплатив "символическую сумму" вы станете миллионером, уверяют мошенники.

После перевода денежной суммы, "руководитель банка", само собой, перестает отвечать на сообщения либо вовсе удаляет страницу в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" писал, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев.

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