Мошенники придумали новую схему для обмана украинцев: как не стать их жертвой

В киберполиции рассказали о новой афере мошенников в интернете. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД Украины.

Мошенники придумали новую схему для обмана своих жертв. Фото из открытых источников

Как стало известно, с начала этого месяца в киберполицию начали приходить сообщения от пострадавших граждан, которые рассказывали, о присвоении аферистами их денег.

В чем состоит схема:

В различных социальных сетях правонарушители распространяют видео, от имени известной телеведущей, где говорится о выплатах за участие в прохождении социального опроса. В описании под роликом аферисты размещают ссылки на ресурс, на котором, якобы можно получить награду за прохождение опроса.

Для убедительности мошенники сами пишут под видео комментарии об успешном получении денежных средств, чтобы у жертвы сложилось впечатление о честности данного сайта.

Пройдя опрос, гражданам предлагают ввести данные своих банковских карт, якобы для получения вознаграждения и оплаты "комиссий". Однако, в случае выполнения этих действий, пострадавшие не только переводят мошенникам свои деньги, но и передают свои банковские данные, которыми злоумышленник могут воспользоваться в своих интересах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская телеведущая рассказала, как мошенники обманывают людей в соцсетях. Ведущая рассказала о том, что даже самое обычное приглашение в театр через интернет может быть частью плана мошенников и оставить вас без денежных средств. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, мошенники придумали новую схему для обмана украинцев отправляя им фейковые электронные письма. Читайте в нашей статье, в чем именно заключается "развод".

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