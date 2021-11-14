Тюрьма «Изоляция» в Донецке, палач Куликовский и украинские спецслужбы: что за игра идет – и кто ее ведет

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Ольга Чародий
Тюрьма (она же – пыточная, концлагерь) "Изоляция" в оккупированном Донецке подконтрольна российским спецслужбам. Об этом сообщил представитель международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В Bellingcat отмечают, что это расследование обнародуют “очень скоро” и обещают назвать кураторов из ФСБ России.
Изоляция - фото из открытых источников
Журналист и бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в эфире того же ток-шоу подтвердил информацию, что недавно задержанный СБУ Денис Куликовский (он же "Палыч" – бывший руководитель пыточной "Изоляция") находился 2 года на подконтрольной правительству части Украины. Но его почему-то ранее не задерживали. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук уверен: то, что Куликовский находился в Киеве с 2019 года, доказывает, что он уже давно в разработке украинских спецслужб.
По мнению Михаила Макарука, когда Куликовский выдал всю информацию, он стал уже не нужен. Оперативные и разведывательные действия с ним уже провели, теперь будут идти процессуальные действия.
"Если говорить о возможном обмене – от нынешней власти можно ожидать чего угодно, – считает эксперт. – Она ведь уже умудрилась в сентябре-2019 поменять вывезенного с территории "ДНР" в результате спецоперации СБУ Владимира Цемаха (позывной "Борисыч"), который был ключевым свидетелем в деле сбития Boeing 777 рейса MH17 летом-2014".
Народный депутат Украины VIII созыва, переселенка из Донецка, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова размышляет следующим образом:
Наталья Веселова доверяет тому, что говорит бывший узник "Изоляции", журналист Асеев.
Она также обращает внимание, что главред "Цензор.НЕТ", блогер Юрий Бутусов выпускает альтернативу версию касательно того, как "Палыч" оказался на территории Украины и с кем сотрудничал. По его версии, "Палыча" вытащили из т.н. "ДНР" в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад. Некоторые время из якобы занималась СБУ, потом – ГУР.
По ее словам, Куликовскийможет стать ценным свидетелем на международном трибунале. При этом не исключено, что отдадут россиянам по обмену как в 2019-м Цемаха.
"Но ему самому это точно не выгодно. И если такой обмен состоится, то разве что против его воли, – уверена Наталья Веселова. – Он явно не просто так покинул оккупированные территории. Из открытых источников известно, что "Палыч" совершил убийство "не того, кого надо". То, что он пытал и убивал узников в "Изоляции" в т.н. "ДНР" скорее приветствовали. Но, по некоторым данным, он из-за некого конфликта убил солдата, который охранял "Изоляцию". И ему грозила смертная казнь по т.н. "законам" т.н. "ДНР". Он понимает, что если вернется, его, скорее всего, убьют. Насколько известно, Куликовский после убийства солдата убежала в Россию. Но ему там тоже были не рады. И вряд ли Россия с распростертыми объятиями примет этого морального урода к себе. Зачем он им? Скорее, если он попадет в РФ по обмену, его вернут обратно в Донецк. Откуда он живым не выйдет. А потому Куликовскому намного выгоднее оставаться в Украину. И пусть в тюрьме, но – жить".
Напомним, генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, которого подозревают в террористической деятельности и жестоком обращении с гражданским населением
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