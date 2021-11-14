Тюрьма «Изоляция» в Донецке, палач Куликовский и украинские спецслужбы: что за игра идет – и кто ее ведет

Тюрьма (она же – пыточная, концлагерь) "Изоляция" в оккупированном Донецке подконтрольна российским спецслужбам. Об этом сообщил представитель международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В Bellingcat отмечают, что это расследование обнародуют “очень скоро” и обещают назвать кураторов из ФСБ России.

Изоляция - фото из открытых источников

Журналист и бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в эфире того же ток-шоу подтвердил информацию, что недавно задержанный СБУ Денис Куликовский (он же "Палыч" – бывший руководитель пыточной "Изоляция") находился 2 года на подконтрольной правительству части Украины. Но его почему-то ранее не задерживали. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".





Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук уверен: то, что Куликовский находился в Киеве с 2019 года, доказывает, что он уже давно в разработке украинских спецслужб.





"Скорее всего – он был в разработке Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Потому что там больше профессионалов, чем в нынешней СБУ, – поясняет эксперт. – По данным моих инсайдов, Куликовский уже давно выдал всю схему по "Изоляции". Раскрыл планы, расположения, диспозиции. Выдал всех ключевых действующих лиц, включая палачей и их кураторов. И эти списки уже известны. Всё уже более-менее в оперативной разработке. И нужно просто ожидать результат".





По мнению Михаила Макарука, когда Куликовский выдал всю информацию, он стал уже не нужен. Оперативные и разведывательные действия с ним уже провели, теперь будут идти процессуальные действия.





"Если говорить о возможном обмене – от нынешней власти можно ожидать чего угодно, – считает эксперт. – Она ведь уже умудрилась в сентябре-2019 поменять вывезенного с территории "ДНР" в результате спецоперации СБУ Владимира Цемаха (позывной "Борисыч"), который был ключевым свидетелем в деле сбития Boeing 777 рейса MH17 летом-2014".





Народный депутат Украины VIII созыва, переселенка из Донецка, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова размышляет следующим образом:





"Если брать во внимании комментарии Асеева, что "Палыча" не арестовывали до того, как он (Асеев) вместе с Bellingcat не начал поднимать этот вопрос, то, наверное, всё будет зависеть от пристального внимания к этому делу – со стороны украинского и международного сообщества. Если оно не ослабнет, не утихнет, что-то будет продвигаться. Но тут как в анекдоте – главное не выйти на себя. Непонятно, что Куликовский два года делал в Киеве. За счет чего он существовал, кто его финансово обеспечивал? И с какой целью? Уверена, что за этим делом будут внимательно следить бывшие узники "Изоляции", международное сообщество, тот же Bellingcat. Но будет и противодействие со стороны украинских правоохранительных структур, спецслужб (СБУ, ГУР, кто там им занимался). Потому что будет возникать вопрос – почему и за счет кого палач "Палыч" два года жил в Киеве?".





Наталья Веселова доверяет тому, что говорит бывший узник "Изоляции", журналист Асеев.





"Он сотрудничал с Bellingcat. Они собирали данные, которые подтверждают, что Куликовский жил в Киеве с 2019-го. Думаю, когда выпустят расследование, станет яснее, с кем он сотрудничал (и сотрудничал ли) и почему", — отмечает экс-нардеп.





Она также обращает внимание, что главред "Цензор.НЕТ", блогер Юрий Бутусов выпускает альтернативу версию касательно того, как "Палыч" оказался на территории Украины и с кем сотрудничал. По его версии, "Палыча" вытащили из т.н. "ДНР" в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад. Некоторые время из якобы занималась СБУ, потом – ГУР.





"Асеев более сдержан в комментариях. Из них лишь ясно, что "Палыч" находился в Киеве с 2019-го, но непонятно, какую функцию он здесь выполнял. И было ли известно СБУ, где он находится", – отмечает Наталья Веселова.





По ее словам, Куликовскийможет стать ценным свидетелем на международном трибунале. При этом не исключено, что отдадут россиянам по обмену как в 2019-м Цемаха.





"Но ему самому это точно не выгодно. И если такой обмен состоится, то разве что против его воли, – уверена Наталья Веселова. – Он явно не просто так покинул оккупированные территории. Из открытых источников известно, что "Палыч" совершил убийство "не того, кого надо". То, что он пытал и убивал узников в "Изоляции" в т.н. "ДНР" скорее приветствовали. Но, по некоторым данным, он из-за некого конфликта убил солдата, который охранял "Изоляцию". И ему грозила смертная казнь по т.н. "законам" т.н. "ДНР". Он понимает, что если вернется, его, скорее всего, убьют. Насколько известно, Куликовский после убийства солдата убежала в Россию. Но ему там тоже были не рады. И вряд ли Россия с распростертыми объятиями примет этого морального урода к себе. Зачем он им? Скорее, если он попадет в РФ по обмену, его вернут обратно в Донецк. Откуда он живым не выйдет. А потому Куликовскому намного выгоднее оставаться в Украину. И пусть в тюрьме, но – жить".





Напомним, генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, которого подозревают в террористической деятельности и жестоком обращении с гражданским населением

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