В Украине будут судить работника подпольной тюрьмы "Изоляция"

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, которого подозревают в террористической деятельности и жестоком обращении с гражданским населением. Об этом говорится на сайте ведомства.

Пророссийский терорист - фото из открытых источников

По данным следствия, мужчина с апреля 2014 по декабрь 2019 года исполнял преступные приказы так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", будучи охранником в подпольной тюрьме "Изоляция", которую некоторые СМИ называют концлагерем.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый с помощью физического насилия пытал незаконно заключенных гражданских граждан, пытаясь выбить из них признания в преступлениях, которых они не совершали. На данный момент установлено 9 жертв палача с "Изоляция".

В генпрокуратуре отметили, что в целом имеют сведенья о 78 жертвах насилия, которые получили травмы в нелегальной тюрьме террористов.

Напомним, что в начале мая Служба безопасности Украины выявила двух тюремных надзирателей, которые в разное время работали в "тюремных заведениях ДНР". Оба оказались гражданами Украины 1986 и 1987 года рождения. Добавим, что центр "Миротворец" внес их в свою базу еще в начале военных действий на Донбассе.

На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских граждан Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

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