Задержан боевик из донецкой Изоляции - что говорит СБУ

Украинские контрразведчики арестовали террориста ОРДЛО, возглавлявшего тюрьму, где террористы пытали людей, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ задержала боевика ОРДЛО, руководившего незаконной тюрьмой "Изоляция" в Донецке - фото пресс-службы

Мужчина, по информации СБУ, являлся руководителем незаконной тюрьмы, расположенной в Донецке на территории художественного фонда "Изоляция". Он принимал непосредственное участие в пытках людей и убийствах. По информации Станислава Асеева, бывшего заключенного, задержанного зовут Денис Куликовский ("Палыч").

Журналисты ТСН сообщают , что злоумышленнику – 36 лет, он уроженец городка Курахово неподалеку от Донецка, разведен и имеет сына.

Задержанный подозревается в ряде тяжких преступлений: торговле людьми, создании террористической группы и незаконном вооруженном формировании, нарушении законов войны. Сроки наказания за перечисленные преступления – максимальные: от 10-15 лет тюрьмы и до пожизненного.

В незаконной тюрьме, которую возглавлял Куликовский, содержатся военнопленные и гражданские лица. Над ними издевались физически и морально, принуждая к показаниям, необходимым террористам. В течение 2014-2016 гг. в камерах находились около сотни человек, в 2019 г. – 70 человек.





О бесчеловечных условиях пребывания в "Изоляции" известно благодаря людям, которые смогли вырваться оттуда: блогеру Дмитрию Потехину (2014 г.), жителям Донецка Валентине Бучок и Галине Гаевой (2014-2017 гг.), журналисту Станиславу Асееву (2017-2019 гг.).

Издание "Комментарии" напоминает, что в 2020 г. СБУ задержала еще одного участника преступной группировки с территории ОРДЛО — Романа Лягина. Ему инкриминируют проведение незаконного референдума в Донецке, государственную измену и т.д. Среди других обвинений – участие в создании незаконной тюрьмы "Изоляция".

Об исследовании, однозначно подтверждающем наличие современного российского вооружения на оккупированных территориях ОРДЛО, можно прочитать по ссылке

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