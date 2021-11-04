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Происхождение оружия боевиков ОРДЛО – российское: исследование от NYT

Война на востоке Украины постоянно подпитывается поставками оружия

сегодня, 21:45
Автор:

Елена Бурдейная
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Издание The New York Times сообщило о исследовании, однозначно доказывающем, откуда у боевиков ОРДЛО стрелковое оружие и патроны – вплоть до номера партии и завода, расположенного в России.

Происхождение оружия боевиков ОРДЛО – российское: исследование от NYT

Фрагмент российского оружия, обнаруженного у боевиков ОРДЛО - фото одной из страниц отчета

Отчет британской компании Conflict Armament Research под названием Weapon of the war in Ukraine датирован ноябрем 2021 г. Отчет содержит 234 страницы и заполнен качественными фотографиями единиц оружия с полей боя на востоке Украины. Для каждого предмета указан год выпуска, марку, где и когда нашли, краткое описание обстоятельств обнаружения. Компания, подготовившая отчет, специализируется на отслеживании оружия, ее работу финансировало ЕС и правительство Германии.

Проследили 4793 патрона и 43 единицы оружия, изъятые в течение 2014-2019 гг. На боеприпасах находили маркировку, серийные номера, которые однозначно указывали на российские предприятия. Российское правительство и производители оружия не ответили ни на один запрос исследователей на этот счет.

Предыдущие отчеты, объясняющие происхождении оружия в ОРДЛО, основывались на спутниковых фотографиях и данных разведки. Сейчас анализировалось происхождение конкретных предметов вплоть до точного названия марки, года изготовления, номера партии и названия завода в России. Винтовки, пистолеты, гранатометы были сняты с захваченных или убитых боевиков, найдены на брошенных ими позициях. Авторы отчета уверены:

"Исследование выявило оружие, которое, по предположениям исследователей, не могло поступать ниоткуда, кроме российских военных арсеналов".

Некоторые модели гранатометов, снайперских винтовок, фугасов никогда не находились на вооружении украинской армии. Также нашли новейшее вооружение, например, ловушку, которая устанавливается под миной и взрывается, когда кто-то пытается ее обезвредить.

Издание "Комментарии" напоминает об информации о количестве российских войск, размещенных около украинской границы. С соответствующим материалом можно ознакомиться по ссылке.



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Источник: https://www.nytimes.com/2021/11/03/world/weapons-ukraine-russia.html
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