Происхождение оружия боевиков ОРДЛО – российское: исследование от NYT

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Елена Бурдейная
Издание The New York Times сообщило о исследовании, однозначно доказывающем, откуда у боевиков ОРДЛО стрелковое оружие и патроны – вплоть до номера партии и завода, расположенного в России.
Фрагмент российского оружия, обнаруженного у боевиков ОРДЛО - фото одной из страниц отчета
Отчет британской компании Conflict Armament Research под названием Weapon of the war in Ukraine датирован ноябрем 2021 г. Отчет содержит 234 страницы и заполнен качественными фотографиями единиц оружия с полей боя на востоке Украины. Для каждого предмета указан год выпуска, марку, где и когда нашли, краткое описание обстоятельств обнаружения. Компания, подготовившая отчет, специализируется на отслеживании оружия, ее работу финансировало ЕС и правительство Германии.
Проследили 4793 патрона и 43 единицы оружия, изъятые в течение 2014-2019 гг. На боеприпасах находили маркировку, серийные номера, которые однозначно указывали на российские предприятия. Российское правительство и производители оружия не ответили ни на один запрос исследователей на этот счет.
Предыдущие отчеты, объясняющие происхождении оружия в ОРДЛО, основывались на спутниковых фотографиях и данных разведки. Сейчас анализировалось происхождение конкретных предметов вплоть до точного названия марки, года изготовления, номера партии и названия завода в России. Винтовки, пистолеты, гранатометы были сняты с захваченных или убитых боевиков, найдены на брошенных ими позициях. Авторы отчета уверены:
Некоторые модели гранатометов, снайперских винтовок, фугасов никогда не находились на вооружении украинской армии. Также нашли новейшее вооружение, например, ловушку, которая устанавливается под миной и взрывается, когда кто-то пытается ее обезвредить.
Издание "Комментарии" напоминает об информации о количестве российских войск, размещенных около украинской границы. С соответствующим материалом можно ознакомиться по ссылке.
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