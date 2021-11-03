Точные данные о российских войсках на границе – от Центра оперативного информирования Минобороны



















Разведывательные органы Украины следят за ситуацией на украинско-российской границе. О данных разведки сообщает Центр оперативного информирования в видео на Youtube-канале "Военное телевидение Украины".

Полковник Леонид Матюхин - скрин видео Центра оперативного информирования Минобороны

Вдоль линии границы Украины с Россией и ОРДЛО с Россией сконцентрирована российская военная группировка численностью 90 тысяч человек, сообщает Главное управление разведки.

Основная часть группировки состоит из двух армий – 8-й и 20-й – двух военных округов России, граничащих с Украиной: Южного и Западного.

Вместе с сухопутными войсками действует Черноморский флот Российской Федерации.

Кроме того, рядом с основными силами базируются части военно-воздушных сил (4-й и 6-й армий) и противовоздушная оборона воздушно-космических сил.

На территории ОРДЛО постоянно находятся два корпуса российских войск.

Разведчики напоминают, что в течение 2021 г. около украинской границы Россия проводила несколько масштабных военных учений. В учениях принимали участие армии Южного и Западного округов, в которые дополнительно было переброшены части из армии Центрального округа России (41-я армия), а также десантные подразделения. После окончания учений войска Центрального округа не были отведены, а базируются в районе города Ельня.

Напоминаем, издание "Комментарии" публиковало информацию о спутниковых снимках, зафиксировавших большое количество военной техники неподалеку от Ельни. Поселок расположен в 270 километрах от границы с Украиной. Аналитики компании Janes узнали на снимках танки Т-80У. Танки, двигаясь со скоростью 70 км/ч, окажутся на границе с Украиной через четыре часа.

Подробнее о фотографиях военной техники неподалеку от украино-российской границы – в статье издания "Комментарии" по ссылке .





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