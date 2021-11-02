Спутниковые снимки обнаружили концентрацию российских войск

Агентство Reuters сообщает об увеличении количества российской военной техники у границ Украины. Это подтверждается спутниковыми снимками, предоставленными изданием Politico.

Спутниковые снимки с российской военной техникой в Ельне, Россия - фото ©2021 Maxar Technologies

Коммерческие спутники Maxar Technologies сделали серию снимков территорий вблизи российско-украинской границы. На последних снимках видны шеренги танков и артиллерии у городка Ельня. Информация в мировые медиа поступила от американского издания независимых журналистов Politico и проанализирована разведывательной компанией Jane's.

Ельня – город с 10-тысячным населением неподалеку от российской границы с Беларусью, до Киева – около 700 км. Перемещение войск в этом направлении зафиксировано еще весной. Подразделения под Ельней являются элитной 1-й танковой армией России. Кроме бронетанковых войск, танков и самоходной артиллерии отмечают наличие сухопутных войск.

Технику 4-й танковой дивизии России в понедельник обнаружили у северо-восточной границы Украины в районе Брянска и Курска. Подразделения снабжены танками Т-80У и самоходной артиллерией. Рядом с ними также наблюдаются части 1-й гвардейской танковой армии, первой получающей новейшую технику и оборудование и предназначенную для проведения полноценных военных операций.

Анализ ситуации на украинской границе проводился компанией Jane's Information Group, которую сокращенно называют Janes. Janes – глобальное разведывательное сообщество с открытым кодом (Open-source intelligence, OSINT), занимающееся вопросами военными, оборонными, аэрокосмическими и транспортными. Согласно выводам разведчиков подобная активность российских войск является "отклонением от стандартной схемы подготовки 1-й гвардейской танковой армии".

Ситуация между Украиной и Россией в очередной раз ухудшается, о чем свидетельствуют усугубление проблем с энергоносителями (см. ссылку), агрессивная риторика российских чиновников (см. ссылку), а также видеоролики Youtube, демонстрирующие колонны российских танков, в частности Т-72 с защитой от ракет FGM-148 Javelin.





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