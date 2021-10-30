Ожидать ли Украине электроэнергию из РФ и Беларуси: отвечает Герус

Электроэнергия из Российской Федерации и Белоруссии могла быть импортирована в Украину. О том, как решился вопрос, пишет агентство "Укринформ" со ссылкой на депутата ВР.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным 1 ноября 2021 г. - фото из сети

Андрей Герус, занимающийся в Верховной раде Украины вопросами энергетики и ЖКУ, в своем Telegram-канале упомянул о возможности поставок из России и Беларуси. Выяснилось, что с 1 ноября эти страны не будут экспортировать электроэнергию.

Импорт электроэнергии в Украину был бы возможен после аукционов, которые планировали провести зарубежные компании. Российская компания "Интер РАО" планировала провести соответствующий аукцион 20 октября. Уже на следующий день его отменили. В Беларуси все произошло аналогично – внезапно отменили запланированное мероприятие.

Компания ОАО "Интер РАО" – мощная энергетическая компания из России. Председателем правления является Игорь Сечин, также управляющий компанией "Роснефть". Сечин с 2014 года находится под санкциями США из-за своей связи с войной на востоке Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запрещала импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 ноября 2021 г. После окончания срока запрета 26 октября состоялся аукцион НЭК "Укрэнерго", на котором решалось, какие компании будут импортировать из этих стран. 10 компаний разделили между собой возможность импорта из России. Результат аукциона по Беларуси — один победитель — НАЭК "Энергоатом". После решения российских и белорусских компаний-экспортеров украинским компаниям нечего будет импортировать.

Парламентарий обнародовал информацию от Министерства энергетики: на некоторых украинских теплоэлектростанциях есть проблемы с гарантированными запасами угля – на Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Углегорской, Трипольской, Славянской. Гарантированные запасы – это определенное количество угля, которое должно быть на складе, чтобы станции могли работать и вероятность остановки была минимальной. Запасы угля на всех ТЭС Украины составляют 675 тыс. тонн, причем шестая часть объемов размещена на складе единой ТЭС – Бурштынской .

Предыдущее сообщение Андрея Геруса касалась поставок угля из России. Соответствующую публикацию издания "Комментарии" можно прочесть по ссылке

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