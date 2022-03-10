Тела оккупантов сжигают в ямах: их запретили возвращать в РФ

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Светлана Шкурупий
Противник
несет большие потери на войне в Украине, но Министерство обороны РФ всячески
скрывает от населения эти цифры. Как оказалось, трупы российских солдат
запретили возвращать в Россию, поэтому их сжигают в ямах. Об этом на своем Telegram-канале рассказал советник главы
МВД Антон Геращенко.
Тела российских солдат свои же сжигают в ямах (фото из открытых источников)
По
его словам, около 50 оккупантов, которые были убиты в Херсонской и Николаевской
областях российские солдаты начали сжигать в ямах в Чаплинке, расположенной на
административной границе с Крымом.
Местные жители поинтересовались, почему солдаты РФ избавляются от тел своих военнослужащих таким образом, а те сказали, что был запрет на отправку тел обратно в Российскую Федерацию.
Напомним,
что по состоянию на 10 марта, потери российских войск в Украине с начала
полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, составили более 12
тысяч человек личного состава. Также ВСУ за этот период уничтожили 305 вражеских
танков, 1105 бронемашин и другую технику.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что журналист-расследователь Bellingcat
Христо Грозев отметил, если президенту России Владимиру Путину не удастся
кардинально переломить ситуацию с войной в Украине через 7-10 дней, то в Кремлеможет быть принято решение о замораживании военных действий в нашей стране.
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также, несмотря на непрекращающуюся горячую фазу российско-украинской войны,
большинство наших соотечественников уверены в том, что Украина сможет отбить российские атаки и выйти победителем в этой войне. Об этом свидетельствуют
данные опроса, который провели социологи группы "Рейтинг".
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