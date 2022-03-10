Россия попытается заморозить войну: в Bellingcat озвучили прогноз

Если президенту России Владимиру Путину не удастся кардинально переломить ситуацию с войной в Украине через 7-10 дней, то в Кремле может быть принято решение о замораживании войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Алесе Бацман.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Христо Грозев отметил, что ему сложно сказать, когда точно может закончится война в Украине. Нет определённого понимания, что в один прекрасный день можно уверенно сказать, что в войне поставлена точка. Скорее всего, об окончании военных действий можно будет говорить, когда наступит период, когда прекратится кровопролитие. Это самое главное, что может быть.

По словам журналиста, когда прекращается кровопролитие, можно говорить об остановке горячей фазы войны. Мы сейчас приближаемся к этому этапу и именно поэтому ближайшие 10 дней должны стать решающими. Как уже показали предыдущие дни в российской армии нет никакой стратегии в Украине. Большинство военных никак не мотивированы и не понимают своих задач в Украине. Они выполняют лишь краткосрочные поручения.

Христо Грозев пояснил, всё дело в том, что позиции Москвы ослаблены, в российской армии царит хаос, что признают даже сами генералы и ФСБшники. Поэтому есть очень большая вероятность, что Москва откажется заявлять о том, что "военная спецоперация" в Украине закончена, но при этом Россия попытается "заморозить" вторжение, тогда могут прекратиться обстрелы и кровопролитие.

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