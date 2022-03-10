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Сколько украинцев верят в победу над Россией, - опрос

Вера в победу над Россией у украинцев растет с каждым днем

сегодня, 12:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на непрекращающуюся горячую фазу российско-украинской войны, большинство наших соотечественников уверены в том, что Украина сможет отбить российские атаки и выйти победителем в этой войне. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, который провели социологи группы "Рейтинг". Опрос проводился 8-9 марта. 

Сколько украинцев верят в победу над Россией, - опрос

ВСУ. Фото из открытых источников

В результате обработки полученных данных 92% опрошенных уверены, что Украина сможет победить Россию и отбить её атаки. Также социологи отмечают, что этот показатель растет с каждым днем. С каждым днем растет уверенность украинцев в том, что им удастся отразить российские атаки. Если же говорить о тех, кто не уверен в победе Украины, то таких всего 6%. 

Если смотреть в разрезе регионов, то практически во всех областях украинцы уверены в победе. Ещё обращают на себя внимание интересные цифры. 57% уверены, что победа в войне будет за Украиной в ближайшие недели. 18% считают, что конфликт разрешится примерно через неделю в пользу Украины. 39% считают, что за несколько недель победа будет за Украиной. 18% также считают, что война будет продолжаться несколько месяцев. Ну, а в том, что война затянется на полгода, а то и год уверены всего лишь 9% украинцев.

Социологи отмечают, что тех, кто вообще не верит в победу Украины не нашлось и 1%. Правда есть 16% украинцев, которые затруднились ответить на вопрос, удастся ли победить Украине в войне с Россией. Больше всего настроены оптимистично относительно того, что война закончится быстро и только победой Украины – жители в западной части страны.

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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_situacii_v_ukraine_8-9_marta_2022.html?fbclid=IwAR3kVKpG3pSdb3AE9C0xloRSBKNNId3VozNxfxXOO94RcvOcDmgY1wcTBsc
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