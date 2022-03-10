Переговоры Зеленского с Путиным: чего ожидать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о завершении войны, которую начала Россия, можно решить только посредством прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на основе взаимного компромисса, который не должен быть предательством по отношению к Украине. Нужны ли нам именно такие переговоры? Какого рода компромиссы могут быть для нас приемлемы на украино-российских переговорах?

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Есть шанс, что в случае очных переговоров глав государств стороны смогут договориться если не о мире, то хотя бы о прекращении огня

Политический эксперт Денис Гороховский уверен, что переговоры на уровне глав государства – это правильный вектор.

"Мы уже были свидетелями того, что изначально российская сторона максимально не объективно оценивала ситуацию и на первые раунды переговоров приезжали с готовым списком требований без права хотя бы на шаг отступать от них. Существует высокая вероятность, что ближайшее окружение Путина в своих докладах искажает реальную картину. И это влияет на принимаемые им решения. И пока он находится в подобной изоляции, надеяться на какие-то существенные сдвиги в переговорах с его посредниками не приходится, – поясняет эксперт. – Поэтому есть шанс, что в случае именно очных переговоров глав государств стороны смогут договориться если не о мире, то хотя бы о прекращении огня".

С другой стороны, продолжает Денис Гороховский, есть слухи о том, что Путин ожидает предательства со стороны собственных подчинённых. И именно по этой причине выехал из Кремля в одно из зауральских убежищ. И если эти слухи подтвердятся, то весьма вероятно, что Путин в итоге откажется от переговоров в формате тет-а-тет даже на территории условно лояльного к РФ государства.

Что касается общения Зеленского с Путиным – это точно не должно быть с глазу на глаз

По мнению политического эксперта Александра Антонюка, мы должны настаивать, чтобы Россия полностью прекратила огонь и вывела ВСЕ свои войска с наших территорий. Включая Крым и Донбасс. То есть – Украина в международно-признанных границах.

"А иначе – это не завершение, а заморозка войны. И, если они, условно говоря, отойдут от Харькова, завтра могут опять туда прийти. Так что завершение войны возможно только возвращением всех наших территорий до оккупации 2014 года. Иначе это просто пауза в войне. Лишь такие соглашения будут не предательскими в ракурсе территориальной целостности Украины, – подчеркивает эксперт. – Скорее всего, Россия на это не пойдет. Но, как отмечает мой коллега, политолог Олег Саакян, мы готовы подписать новые безопасностные условия лишь если они будут подписаны на обратной стороне Будапештского меморандума в украинской Ялте в Крыму".

Это, поясняет Александр Антонюк, если мы говорим о глобальном процессе. А если о тактическом – нам следует как можно быстрее договариваться о "зеленые коридорах", чтобы вывести с территорий, где идут боевые действия, мирное население и обеспечить тех, кто решил остаться, всем необходимым.

"Что касается общения Зеленского с Путиным – это точно не должно быть с глазу на глаз. Желательно, чтобы это был круглый стол с участием крупных мировых лидеров – США, ЕС, Великобритания, Турция и так далее. Но, учитывая, что Путин даже своих приближенных держит на больших расстояниях (тренд длинных столов), я сомневаюсь, что он готов идти на очные переговоры с Украиной и лидерами Западного мира", – резюмирует Александр Антонюк.

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