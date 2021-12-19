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Таскали за волосы: в супермаркете Луцка молодые парни избили кассиров

В одном из супермаркетов Луцка произошла драка: несовершеннолетние парни избили двух кассиров

19 декабря 2021, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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На днях суд вынес приговор троим молодым парням, которые в мае текущего года избили кассиров в одном из супермаркетов Луцка.

Таскали за волосы: в супермаркете Луцка молодые парни избили кассиров

В супермаркете Луцка молодые парни избили кассиров (фото из открытых источников)

Сообщается, что лицеисты, двое из которых несовершеннолетние, зашли в маркет "Сим23" и завязали драку с работниками магазина, а также избили человека, личность которого не установили. Молодые люди били кассиров в лицо, живот и таскали за волосы. В то же время, согласно информации из приговора суда, телесные повреждения получил только один из работников магазина.

Отмечается, что лицеисты уже имели судимость и каждый признал свою вину перед судом за случившийся инцидент. Но потерпевший от претензий в заявлении отказался.

Учтя все обстоятельства дела, суд назначил двум преступникам условное наказание на два года, еще один получил год условного наказания.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одном из киевских кафе в Оболонском районе произошло столкновение между двумя компаниями. Драку, в результате которой пострадал человек, начала женщина. 28-летнего мужчину в бессознательном состоянии забрала "скорая" помощь.

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Источник: https://lc.vl.court.gov.ua/sud0308/
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