Таскали за волосы: в супермаркете Луцка молодые парни избили кассиров

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Светлана Шкурупий
На
днях суд вынес приговор троим молодым парням, которые в мае текущего года
избили кассиров в одном из супермаркетов Луцка.
В супермаркете Луцка молодые парни избили кассиров (фото из открытых источников)
Сообщается,
что лицеисты, двое из которых несовершеннолетние, зашли в маркет "Сим23" и
завязали драку с работниками магазина, а также избили человека, личность
которого не установили. Молодые люди били кассиров в лицо, живот и таскали за
волосы. В то же время, согласно информации из приговора суда, телесные
повреждения получил только один из работников магазина.
Отмечается,
что лицеисты уже имели судимость и каждый признал свою вину перед судом за
случившийся инцидент. Но потерпевший от претензий в заявлении отказался.
Учтя
все обстоятельства дела, суд назначил двум преступникам условное наказание на
два года, еще один получил год условного наказания.
Напомним,
что в Николаеве пассажиры трамвая рейса №1 избили водителя за отказ
пускать в общественный транспорт более 10 человек. Он ссылался на
правительственные ограничения на фоне вспышки коронавируса Covid-19,
но это не помогло. Недовольные пассажиры "ударили несколько раз"
водителя и "поцарапали" его.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в одном из киевских кафе в
Оболонском районе произошло столкновение между двумя компаниями. Драку, в
результате которой пострадал человек, начала женщина. 28-летнего мужчину в
бессознательном состоянии забрала "скорая" помощь.
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также, что в столичном торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza"
разгорелся скандал из-за посетителя, который зашел в помещение без медицинской
маски на лице. Вместо неё он использовал шарф. Однако такой метод
"защиты" пришелся не по душе охранникам торгового центра. В
результате словесный конфликт перешел в драку.
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