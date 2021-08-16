В одном из киевских кафе женщина избила посетителя

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Татьяна Каптур
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в одном из киевских кафе на Оболони 39-летняя женщина устроила драку, из-за которой мужчину забрала скорая.
Женщина побила одного из посетителей киевского кафе - фото Национальная полиция
Пострадавшим оказался 28-летний житель Киева. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.
Правонарушительницу задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины. Сама женщина является уроженкой Полтавской области.
Следователи Оболонского управления полиции сообщили ей о подозрении в совершении преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Районный суд Киева избрал злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На время досудебного расследования она его должна будет придерживаться. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали об обнаружении мальчика, который потерялся в Карпатах.
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