В одном из киевских кафе женщина избила посетителя

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в одном из киевских кафе на Оболони 39-летняя женщина устроила драку, из-за которой мужчину забрала скорая.

Женщина побила одного из посетителей киевского кафе - фото Национальная полиция

"Было выяснено, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Женщина первой ударила мужчину по голове, а затем и по туловищу. Парень упал и потерял сознание. Скорая забрала пострадавшего с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки" — информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавшим оказался 28-летний житель Киева. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Правонарушительницу задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины. Сама женщина является уроженкой Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили ей о подозрении в совершении преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Районный суд Киева избрал злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На время досудебного расследования она его должна будет придерживаться. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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