logo
Русский Українська

BTC/USD

46839.15

ETH/USD

3242.86

LTC/USD

183.01

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В одном из киевских кафе женщина избила посетителя
commentss НОВОСТИ Все новости

В одном из киевских кафе женщина избила посетителя

В одном из киевских кафе на Оболони произошло столкновение между двумя компаниями. Драку начала женщина, в результате чего пострадал человек.

16 августа 2021, 18:05
Автор:

Татьяна Каптур

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в одном из киевских кафе на Оболони 39-летняя женщина устроила драку, из-за которой мужчину забрала скорая.                                                                                                                        

В одном из киевских кафе женщина избила посетителя

Женщина побила одного из посетителей киевского кафе - фото Национальная полиция

"Было выяснено, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Женщина первой ударила мужчину по голове, а затем и по туловищу. Парень упал и потерял сознание. Скорая забрала пострадавшего с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки" — информирует отдел коммуникации полиции Киева.         
                                                  

Пострадавшим оказался 28-летний житель Киева. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.                                                             

Правонарушительницу задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины. Сама женщина является уроженкой Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили ей о подозрении в совершении преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.                                     

Районный суд Киева избрал злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На время досудебного расследования она его должна будет придерживаться. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.                                

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали об обнаружении мальчика, который потерялся в Карпатах.        


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/na-stolichnij-oboloni-pravooxoronczi-zatrimali-zhinku-za-pobittya-kiyanina
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ