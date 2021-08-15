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Мальчика, который потерялся в Карпатах, нашли (ВИДЕО)

Ребенка обнаружили на расстоянии более двух километров

15 августа 2021, 20:34
Автор:

Елизавета Черных








Шестилетнего Алексея Стефанцива, который заблудился на Говерле 14 августа, нашли волонтеры. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-центре  Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Мальчика, который потерялся в Карпатах, нашли (ВИДЕО)

Поиски ребенка в Карпатах - фото: Нацполиция

Поисковая группа волонтеров обнаружила ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более двух километров. Она расположена на границе с Закарпатьем. Сейчас ребенка спускают.  По предварительной информации, это именно Алексей Стефанцив. 

В ГСЧС обнародовали трогательное видео реакции родителей мальчика на то, что он нашелся. 


Напомним, что 14 августа около 19,05 во время подъема по зеленому маршруту на гору Говерла, неподалеку от поселка Ворохта, от группы отстал и заблудился мальчик 2015-го года рождения. Тогда была немедленно организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил. Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, среди которых Нацполиция, ЗСУ, волонтеры, Национальная гвардия, представители ГСЧС, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что туристам, находившимся на горе Говерла, попалась в руки уникальная находка, можно сказать — капсула времени. Им удалось обнаружить бутылку с запиской, которая была написана 50 лет назад. Но, что еще интереснее, в Сети удалось отыскать тех, кто ее написал. В старой бутылке находилось две записки. Одна из них датирована 4 июня 1971 года, а вторая — 21 мая 1972 года. На первой было указан список людей, которые пришли на Говерлу в период каникул. На второй записке также есть список людей и отмечено, что все перечисленные — это ученики 10 класса. 




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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/127850.html
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