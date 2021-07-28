Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО)

Туристам, находившимся на горе Говерла, попалась в руки уникальная находка, можно сказать — капсула времени. Им удалось обнаружить бутылку с запиской, которая была написана 50 лет назад. Но что еще интереснее, в Сети удалось отыскать тех, кто ее написал.

Записки из прошлого - фото: из открытых источников

В старой бутылке находилось две записки. Одна из них датирована 4 июня 1971 годом, а вторая — 21 мая 1972г. На первой было указан список людей, которые пришли на Говерлу в период каникул. На второй записке также есть список людей и отмечено, что все перечисленные — это ученики 10 класса.





Фото найденных записок были опубликованы в Facebook. По счастливой случайности этот пост увидела Людмила Тимофеева, проживающая на данный момент в Латвии. Как оказалось, она как раз таки была со своими одноклассниками во время того похода и при написании той записки. Женщина поблагодарила туристов за находку.





Вскоре на пост в Сети ответил и племянник Григорьера, который стоял первым в списке. Он рассказал, что школьники, оставившие эту записку в 1971 году, проживали на территории секретного военного городка, что расположен на окраине Делятина — Франковск-16. Плюс ко всему, мужчина поделился черно-белой фотографией, на который был запечатлен момент закапывания той замой бутылки с запиской.





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