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Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО)

Бутылку из прошлого обнаружили на горе туристы

сегодня, 15:16
Автор:

Мокрик Анастасия

Туристам, находившимся на горе Говерла, попалась в руки уникальная находка, можно сказать — капсула времени. Им удалось обнаружить бутылку с запиской, которая была написана 50 лет назад. Но что еще интереснее, в Сети удалось отыскать тех, кто ее написал. 

Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО)

Записки из прошлого - фото: из открытых источников

В старой бутылке находилось две записки. Одна из них датирована 4 июня 1971 годом, а вторая — 21 мая 1972г. На первой было указан список людей, которые пришли на Говерлу в период каникул. На второй записке также есть список людей и отмечено, что все перечисленные — это ученики 10 класса. 

Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО) - фото 2

Фото найденных записок были опубликованы в Facebook. По счастливой случайности этот пост увидела Людмила Тимофеева, проживающая на данный момент в Латвии. Как оказалось, она как раз таки была со своими одноклассниками во время того похода и при написании той записки. Женщина поблагодарила туристов за находку. 

Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО) - фото 3

Вскоре на пост в Сети ответил и племянник Григорьера, который стоял первым в списке. Он рассказал, что школьники, оставившие эту записку в 1971 году, проживали на территории секретного военного городка, что расположен на окраине Делятина — Франковск-16. Плюс ко всему, мужчина поделился черно-белой фотографией, на который был запечатлен момент закапывания той замой бутылки с запиской. 

Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с запиской, написанной 50 лет назад (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что ученые случайно наткнулись на необычную находку в Чернобыле. Увиденное их просто шокировало. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-goverle-obnaruzhili-kapsulu-vremeni-s-50-letnim-poslaniem-avtorov-nashli-1834387.html
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