Идеальное озеро: ученые случайно наткнулись на необычную находку в Чернобыле (ФОТО)

Ничем не примечательный маленький пруд в Чернобыльской зоне отчуждения за много лет превратился в настоящее озеро, практически идеально круглой формы. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на пост Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в социальной сети Facebook.

В Чернобыле нашли озеро "око Полесья" - фото: The Village

При недавнем облете мест, неподалеку от полесского села, учеными было обнаружено озеро, находящееся на ранее неисследованной территории. Еще до аварии на ЧАЭС это был небольшой искусственный водоем. Однако форма у него была иная — неправильной трапеции.

Фото — Денис Вишневский

Спустя столько лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции одинокий пруд превратился в, можно сказать, идеальной формы озеро. Этой удивительной находке сразу же придумали название — "око Полесья".

Фото — Денис Вишневский

По мнению ученых, после исчезновения людей из этой местности, водные объекты не исчезли, а перешли в другой уровень равновесия. Также исследователи отметили, что форма озера стала более ровной и округлой после того, как сняли регуляцию и упал уровень воды.

Фото — Денис Вишневский

Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО. Однако с этим всё не так просто. Перед тем, как внести Чернобыльскую зону в список, необходимо выполнить ряд требований. Подробнее об этом вы сможете прочитать на нашем сайте Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что





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