Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО

Украина планирует добавить Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО. Данную информацию сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает издание Reuters.

Чернобыльскую зону могут внести в список ЮНЕСКО - детали. Фото: kiyavia.com

Однако министр добавил, что перед тем, как отправлять заявку в ООН, нужно включить эту территорию в национальный список культурного и исторического наследия.

Александр Ткаченко утверждает, что такое решение станет важным шагом к тому, чтобы сделать Чернобыль уникальной достопримечательностью. Кроме того, эта территория важна не только для Украины, но и для остального мира.

"Важность Чернобыльской зоны лежит далеко за пределами Украины ... Речь идет не только о памяти, но и об истории и правах людей", — подчеркивает Александр Ткаченко.

Напомним, что на Закарпатье производят наливку "Атомик", которая делается на основе яблок. Все бы ничего, если бы не одна деталь — эти фрукты выращенные в зоне отчуждения. Необыкновенную наливку выпускает предприятие "Первая закарпатская палинчарня". Кроме яблок из зоны отчуждения, для производства используется также и вода из Юрского водоносного горизонта, который проходит в зоне ЧАЭС. На бутылке спиртного напитка есть отметка, что это Чернобыльская яблочная наливка. Подробнее прочитать о напитке и посмотреть фото можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что покинутый людьми из-за страшной аварии на АЭС Чернобыль хотят вернуть к жизни, развивая там туризм. Кроме того, его хотят превратить в место переосмысления и памяти. Так, Государственное агентство развития туризма, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерство культуры и информационной политики, и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заключили меморандум о сотрудничестве для создания благоприятных условий развития туризма в Чернобыле. Подробная информация здесь.

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