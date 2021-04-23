Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО

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Кириєнко Анна
Украина планирует добавить Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО. Данную информацию сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает издание Reuters.
Чернобыльскую зону могут внести в список ЮНЕСКО - детали. Фото: kiyavia.com
Однако министр добавил, что перед тем, как отправлять заявку в ООН, нужно включить эту территорию в национальный список культурного и исторического наследия.
Александр Ткаченко утверждает, что такое решение станет важным шагом к тому, чтобы сделать Чернобыль уникальной достопримечательностью. Кроме того, эта территория важна не только для Украины, но и для остального мира.
Напомним, что на Закарпатье производят наливку "Атомик", которая делается на основе яблок. Все бы ничего, если бы не одна деталь — эти фрукты выращенные в зоне отчуждения. Необыкновенную наливку выпускает предприятие "Первая закарпатская палинчарня". Кроме яблок из зоны отчуждения, для производства используется также и вода из Юрского водоносного горизонта, который проходит в зоне ЧАЭС. На бутылке спиртного напитка есть отметка, что это Чернобыльская яблочная наливка. Подробнее прочитать о напитке и посмотреть фото можно в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что покинутый людьми из-за страшной аварии на АЭС Чернобыль хотят вернуть к жизни, развивая там туризм. Кроме того, его хотят превратить в место переосмысления и памяти. Так, Государственное агентство развития туризма, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерство культуры и информационной политики, и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заключили меморандум о сотрудничестве для создания благоприятных условий развития туризма в Чернобыле. Подробная информация здесь.
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Роман
сегодня, 11:13
Куда не кинь, в новостях слышно.... Украина постоянно что-то хочет.... А по факту ничего не может, окромя какой-то незначущей хрени.