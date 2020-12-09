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В киевском торгово-развлекательном центре посетителя избили охранники

Вопиющий инцидент в "Оушен Плаза"

сегодня, 10:22
Автор:

Мокрик Анастасия

В киевском торгово-развлекательном центре посетителя избили охранники

ФОТО: Из открытых источников

В столичном торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza" разгорелся скандал из-за посетителя, который зашел в помещение без медицинской маски на лице. Вместо неё он использовал шарф. Однако такой метод "защиты" пришелся не по душе охранникам торгового центра.

Изначально между парнем и охранниками произошел диалог. Но что конкретно посетитель говорил охране - практически не слышно, как и то, что они ему отвечали. В ходе разговора первой на него накинулась женщина, а уже затем и её коллега. В результате этого парень упал на металлодетекторы, а затем на пол, а охранник  стал его удерживать.

Весь инцидент снимал на видео другой посетитель торгового центра.  После случившегося он пытался узнать у охраны, почему они позволяют себе такое поведение и почему пропустили других посетителей без масок. Хотя ответа он так и не услышал.

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Оперативный Киев". Сообщается, что после конфликта парня, которого избили охранники ТРЦ, забрали в отделение полиции, где на него был составлен протокол. Кроме того, с пострадавшего требуют возмещения материального ущерба. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что бразильские врачи обнаружили смертельно опасный грибок у человека, а также рассказывал о первой помощи при порезах



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Источник: https://t.me/s/KyivOperativ/70109
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