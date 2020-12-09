Бразильские врачи обнаружили смертельно опасный грибок у человека

Национальное агентство по санитарному надзору сообщило, что в Бразилии зафиксировали заражение человека смертельно опасным грибком Candida auris.

В Бразилии человек впервые заразился опасным грибком. Фото: 24tv.ua

Candida auris — это вид паразитических дрожжеподобных грибов, которые поражают кровеносную систему, центральную нервную систему, почки, печень, кости, мышцы, суставы, селезенку и глаза.



Микроорганизм был обнаружен у пациента отделения интенсивной терапии одной из больниц северо-восточного штата Баия.

Сейчас врачи исследуют данное заболевание. Медицинским организациям страны выдана рекомендация по усилению профилактики и контроля над распространением грибка.

По словам медработников, болезнь может быть смертельной, особенно, если грибок распространяется на кровь, мозг или сердце.

Ранее было доказано, что данный микроорганизм может жить на стенах и мебели в течение нескольких месяцев.

Напоминаем, что Индию накрыло неизвестное заболевание. В пораженных людей появляются обмороки, головные боли и симптомы эпилепсии. Известно уже о 315 граждан, которых пришлось госпитализировать. Минимум один человек умер от неизвестной болезни. Проведенные исследования показали отсутствие у пациентов коронавирусного заболевания.

Также неизвестную болезнь зафиксировали в Сенегале. Там 100 жителей жалуются на один и тот же симптом — сыпь на теле. Пораженные участки кожи покрываются коркой.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать о болезни, которая защищает организм от COVID-19. Люди, страдающие бронхиальной астмой имеют меньше шансов заразиться коронавирусом. Такой феномен связан с тем, что у астматиков занижено количество определенного фермента, вследствие чего и возникают приступы. А именно его вирус COVID-19 использует для того, чтобы проникнуть внутрь организма.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!