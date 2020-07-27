Танкер Delfi предлагают разрезать для эвакуации

Затонувший в Одессе танкер Delfi могут разрезать на месте аварии. Эксперты во время совещания в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) заявили, что рассматривают такой вариант, так как пока не удалось его поднять. Об этом вовремя брифинга рассказал глава АМПУ Александр Голодницкий.



Разрезать танкер, чтобы потом было проще его эвакуировать, предложила турецкая компания. Сделать это предлагают за 1 млн долларов, а также предупреждают о возможных дополнительных расходах. Согласно такому варианту, танкер Delfi сначала могут разрезать, потом уберут носовую часть судна и еще позже кормовую.

В АМКУ в свою очередь отмечают, что поднять танкер можно будет не раньше, чем в сентябре нынешнего года. Такие сроки обусловлены тем, что пакеты тендерных предложений смогут раскрыть только 23-24 августа, а подписать контракты можно будет только в конце августа. Соответственно, начать работы можно будет только в сентябре.

Напомним, в Одессе не смогли поднять танкер с первого раза. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия. Позже экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала чрезвычайную ситуацию местного уровня в регионе.

Ранее во время работ по поднятию танкера произошло ЧП – из него вылилось топливо. По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега.

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