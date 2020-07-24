Из танкера Delfi вылилось топливо: нефть движется к берегам Одессы (видео)

Сейчас в Одессе пытаются поднять и отбуксировать затонувший танкер Delfi. Однако во время работ произошло ЧП: из танкера вновь вылилось топливо. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысяч "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега. Специалисты не теряют надежды, что сегодня им все же удастся поднять Delfi после первой неудачной попытки. Сейчас у танкера работает плавучий кран.

Напомним, на берегу Азовского моря вчера заметили нетипичное для Украины явление. Смерч бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть. Так, по словам очевидцев, смерч появился буквально из неоткуда. Это напугало отдыхающих, которые поспешили собрать вещи и убежать с пляжа. Впрочем, бушевала стихия недолго и закончилась так же неожиданно, как и началась.

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