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Видеофакт: у побережья Азовского моря бушевал смерч

Очевидцы говорят, что смерчь в Азовском море появился буквально из неоткуда

сегодня, 13:16
Автор:

Елена Волкова
Видеофакт: у побережья Азовского моря бушевал смерч

На берегу Азовского моря вчера заметили нетипичное для Украины явление. Смерч бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть.

Так, по словам очевидцев, смерч появился буквально из неоткуда. Это напугало отдыхающих, которые поспешили собрать вещи и убежать с пляжа. Впрочем, бушевала стихия недолго и закончилась так же неожиданно, как и началась.

Ранее мы сообщали о том, что июльская жара постепенно возвращается в Украину. Столбики термометров сегодня еще немного поднимутся вверх. А дожди могут пройти только лишь на Западе. Такой прогноз погоды на пятницу, 24 июля, сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Самым жарким регионом в Украине пока остается Юг. В Николаевской и Херсонской областях воздух сегодня прогреется до +30, а в Запорожской области термометры покажут +31. Небо будет почти безоблачным и ничто не помешает туристам наслаждаться отдыхом на Черноморском и Азовском побережьях.


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