Прогноз погоды в Украине: что ждет украинцев в ближайшие дни

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Июльская жара постепенно возвращается в Украину. Столбики термометров сегодня еще немного поднимутся вверх. А дожди могут пройти только лишь на Западе. Такой прогноз погоды на пятницу, 24 июля, сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Самым жарким регионом в Украине пока остается Юг. В Николаевской и Херсонской областях воздух сегодня прогреется до +30, а в Запорожской области термометры покажут +31. Небо будет почти безоблачным и ничто не помешает туристам наслаждаться отдыхом на Черноморском и Азовском побережьях.

До +27-28 синоптики обещают сегодня на Востоке страны. Также будет сухо и малооблачно.

Распрощается с временной прохладой сегодня Север Украины. Днем термометры покажут +26. Ночью будет еще довольно прохладно. Местами температура может упасть до +12. Похожая синоптическая ситуация ожидает и жителей центральных регионов.

А вот на Западе, где в последнее время было довольно прохладно, заметно потеплеет. Дневная температура будет на уровне 25-26 градусов. Немного теплее на Закарпатье. Но, к слову, это единственный регион, где сегодня могут пройти грозовые дожди. Так что зонтики лучше дома не забывать.

Еще жарче в Украине станет на выходных. Южные регионы солнце прогреет до +33. На Западе будет несколько прохладней. Но здесь, как и на Севере Украины, могут пройти дожди с грозами.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой, по прогнозам синоптиков, будет погода в Украине в августе.

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