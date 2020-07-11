Какой погодой порадует украинцев август: синоптик сделал прогноз

Жара в Украине продолжится и в августе, а ждать обильных дождей в первой половине месяца украинцам не стоит. Такой прогноз погоды на окончание лета в 2020 году озвучил народный синоптик Леонид Горбань "Обозревателю".

По словам синоптика, конец июля выдастся дождливым, хоть и теплым. Температура воздуха ожидается около 27-29 градусов тепла. Также тепло будет и в начале августа, отметил синоптик.

Согласно прогнозу Горбаня, 2 августа прогнозируются небольшие дожди на востоке и юге Украины, а после – сухая и жаркая погода. Так, до 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем и 18-20 градусов тепла ночью.

В середине месяца, по прогнозам синоптика, вновь ожидается небольшой дождь. А вот с 20-х чисел августа в Украину придет долгожданная прохлада, сообщил Горбань. Так, с 23 августа температура снизится до 20-22 градусов тепла днем, а 12-13 – ночью. Отметим, что на юге ожидается более высокая температура: 25 и 16-18 градусов тепла соответственно. Кроме того, прогнозируется падение температуры еще на пару градусов в последние дни месяца.

Касательно осадков, то Горбань отмечает малое количество дождей, если сравнивать август с июлем. По прогнозу синоптика, за месяц по Украине выпадет до 22 мм осадков в зависимости от региона, тогда как 55 мм было в июле.

Напомним, синоптик рассказала, в каких областях Украины ждать похолодания.

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