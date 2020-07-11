Синоптик рассказала, в каких областях Украины ждать похолодания

Завтра, 11 июля, в Украине сохранится жаркая погода, однако в западных областях страны значительно похолодает. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, западную часть нашей страны ожидает очередная смена погоды. Там завтра усилятся дожди, местами возможны сильные ливни и грозы, из-за чего ожидается шквалистое усиление ветра. Температура воздуха существенно снизится и максимально достигнет 12-18 градусов тепла.

Тогда как на остальной территории Украины весь день будет преобладать сухая и жаркая погода. Прогнозируется температура воздуха около 28-33 градусов тепла. Среди исключений синоптик отметила некоторые северные и центральные регионы Украины. Так, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях во второй половине дня погода несколько изменится: там прогнозируются кратковременные дожди и грозы, которые повлекут за собой незначительное снижение температуры воздуха на 1-3 градуса.

Как сообщалось, темпы глобального потепления в Украине самые быстрые в Чернигове и Киеве. О таком результате свидетельствует исследование Укргидрометцентра.

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