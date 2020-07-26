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Стало известно, кто будет заниматься ликвидацией танкера Delfi

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера перейдет к государству

сегодня, 21:24
Автор:

Владимир Лавский
Стало известно, кто будет заниматься ликвидацией танкера Delfi

Экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала чрезвычайную ситуацию местного уровня в регионе. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый.

"В понедельник у нас состоится расширенное совещание с экспертами в данной отрасли. Именно эти люди разработают механизм, чтобы как можно скорее ликвидировать судно. У хозяина судна и подрядчика, который пытался поднять танкер, это не получилось. Надо брать тогда инициативу в свои руки. Скажу откровенно: времени очень мало. Надо как можно скорее его ликвидировать, чтобы уменьшить вред экологии. С завтрашнего дня все переходит на государственный контроль", - написал Куцый.

 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Одессе не смогли поднять танкер с первого разаСудовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Максим Куцый пообещал, что завтра вновь попытаются поднять танкер.

В то же время, по его словам, Администрация морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority и Министерство инфраструктуры Украины могут принудительно поднять судно, чтобы как можно скорее убрать его с городского пляжа.


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