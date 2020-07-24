В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi

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Татьяна Веремеева
Сегодня буксирам не удалось поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Об
этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
По его словам, подготовка к переворачиванию судна на ровный киль сегодня
длилась в течение практически всего дня. Но позже оказалось, что подрядная
организации технически не готова сделать все по плану с помощью буксиров.
Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Максим
Куцый пообещал, что завтра вновь попытаются поднять танкер.
В то же время, по его словам, Администрация морских портов Украины/Ukrainian
Sea Ports Authority и Министерство инфраструктуры Украины могут принудительно
поднять судно, чтобы как можно скорее убрать его с городского пляжа.
Напомним, сегодня во время работ по поднятию танкера произошло ЧП - из него
вновь вылилось
топливо. По словам замначальника Государственной экологической
инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне,
площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли
предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону
берега.
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