В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Сегодня буксирам не удалось поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.



По его словам, подготовка к переворачиванию судна на ровный киль сегодня длилась в течение практически всего дня. Но позже оказалось, что подрядная организации технически не готова сделать все по плану с помощью буксиров.

Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Максим Куцый пообещал, что завтра вновь попытаются поднять танкер.

В то же время, по его словам, Администрация морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority и Министерство инфраструктуры Украины могут принудительно поднять судно, чтобы как можно скорее убрать его с городского пляжа.

Напомним, сегодня во время работ по поднятию танкера произошло ЧП - из него вновь вылилось топливо. По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега.

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