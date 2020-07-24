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В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Власти Одессы готовятся принудительно поднять танкер Delfi

24 июля 2020, 23:51
Автор:

Татьяна Веремеева
В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Сегодня буксирам не удалось поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, подготовка к переворачиванию судна на ровный киль сегодня длилась в течение практически всего дня. Но позже оказалось, что подрядная организации технически не готова сделать все по плану с помощью буксиров.

Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Максим Куцый пообещал, что завтра вновь попытаются поднять танкер.

В то же время, по его словам, Администрация морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority и Министерство инфраструктуры Украины могут принудительно поднять судно, чтобы как можно скорее убрать его с городского пляжа.

Напомним, сегодня во время работ по поднятию танкера произошло ЧП - из него вновь вылилось топливо. По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега.


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