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Главная Новости Общество происшествия Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников
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Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников

У потерпевшего отобрали 3 000 долларов, 3 000 евро и почти 5 000 гривен

сегодня, 15:07
Автор:

Мокрик Анастасия

Чтобы поймать преступников в городе была введена специальная полицейская операция. Об этом сообщил начальник Соломенского управления полиции Василий Зварыч. 

Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников

В Киеве произошло разбойное нападение - фото: из открытых источников

По информации правоохранителей, трое злоумышленников договорились с потерпевшим о встрече, которая должна была состояться в его квартире. Когда же к мужчине домой приехали те самые "гости", они сразу связали и стали угрожать оружием. Целью их визита были деньги, которые они отобрали у заявителя угрожая пистолетом. Преступники отобрали у него 3 000 долларов, 3 000 евро и почти 5 000 гривен. Затем они скрылись в неизвестном направлении.

Дождавшись пока злоумышленники покинут квартиру, потерпевший добрался до телефона и вызвал полицию. Правоохранителям мужчина описал, как выглядели его обидчики. Далее в городе была введена специальная полицейская операция. Через короткий промежуток времени стражам порядка удалось обнаружить преступников на улице Малышко. 

Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников - фото 2

Нападавших задержали. Ими оказались местные жители 1992 и 1994 годов рождения. Ни один из них ранее не был судим. По данному факту было начато уголовное производство. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении. За содеянное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников - фото 3

В пресс-службе ГУНП Киевской области сообщается, что сейчас усилия полицейских направлены на установление третьего злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности. 

Разбойное нападение в Киеве. Столичная полиция задержала двух злоумышленников - фото 4

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Львове мужчина вызвал полицию для своей жены из-за ее отказа заниматься с ним сексом.

Также ранее сообщалось о том, что в Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу. О том, почему полиция ввела операцию "Перехват", читайте в нашем материале.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/u-kijevi-pravooxoronczi-zatrimali-dvox-cholovikiv-za-rozbijnij-napad-na-misczevogo-meshkanczya/
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