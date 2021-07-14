В Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват" (ВИДЕО)

BTC/USD
32900.09
ETH/USD
1994.05
LTC/USD
131.80
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Оружие. Фото иллюстративное
В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла у торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа.
Инцидент со стрельбой полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.
Через некоторое время в полиции сообщили, что нашли нарушителя, который открыл стрельбу. А еще — водителя, который создал на дороге аварийную ситуацию.
Позже местное издание "Думская" написало, что таким образом люди праздновали свадьбу.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.Туристы, которые находились в нескольких метрах от накрытого простыней тела, вели себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости