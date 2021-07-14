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В Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват" (ВИДЕО)

Оказалось, что так люди праздновали свадьбу

14 июля 2021, 22:27
Автор:

Лиля Воробьева








В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват" (ВИДЕО)

Оружие. Фото иллюстративное

В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла у торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

Инцидент со стрельбой полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.

"Для задержания автомобиля правонарушителей в действие была введена полицейская операция" Перехват ", — говорится в заявлении.

Через некоторое время в полиции сообщили, что нашли нарушителя, который открыл стрельбу. А еще — водителя, который создал на дороге аварийную ситуацию.

Позже местное издание "Думская" написало, что таким образом люди праздновали свадьбу.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.

Туристы, которые находились в нескольких метрах от накрытого простыней тела, вели себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".

Отметим, что соответствующие службы не смогли сразу забрать труп, поэтому с момента обнаружения (около 07:30 утра) тело 4 часа пробыло под палящим солнцем на пляже. Сообщалось, что на воде погиб 83-летний мужчина. Причина утопления — несчастный случай.




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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-xuliganstva-u-seli-fontanka/
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