В Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват" (ВИДЕО)



















В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области. Оружие. Фото иллюстративное В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла у торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Инцидент со стрельбой полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.

"Для задержания автомобиля правонарушителей в действие была введена полицейская операция" Перехват ", — говорится в заявлении. Через некоторое время в полиции сообщили, что нашли нарушителя, который открыл стрельбу. А еще — водителя, который создал на дороге аварийную ситуацию. Позже местное издание "Думская" написало, что таким образом люди праздновали свадьбу. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать. Туристы, которые находились в нескольких метрах от накрытого простыней тела, вели себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство". Туристы, которые находились в нескольких метрах от накрытого простыней тела, вели себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".





Отметим, что соответствующие службы не смогли сразу забрать труп, поэтому с момента обнаружения (около 07:30 утра) тело 4 часа пробыло под палящим солнцем на пляже. Сообщалось, что на воде погиб 83-летний мужчина. Причина утопления — несчастный случай.











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