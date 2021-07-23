Отказалась заниматься сексом: во Львове мужчина вызвал полицию на свою жену

Ночью в полицию Львова поступило несколько курьезных вызовов. Житель Сиховского района жаловался на свою супругу и просил ему привести "Двух высоких Полин". Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Мужчина вызвал полицию якобы на свою жену - фото: из открытых источников

Позвонив в полицию в первый раз, житель Львова заявил, что его ограбила женщина. Но дальше он сообщил, что украдена была его любовь. Затем он пожаловался в полицию на свою супругу из-за того, что на отказывается заниматься с ним сексом. Следующее сообщение было о том, что он боится подходить к своей жене, чтобы его не обвинили в сексуальном домогательстве. В конце он попросил правоохранителей прислать к нему домой "Двух высоких Полин".

Патрульные отметили, что звонивший явно находился в состоянии алкогольного опьянения и делал ложные вызовы, пока супруги не было дома. К слову, он не впервые так "развлекается". В начале этого года на него был составлен административный протокол за ложный вызов в полицию. Тогда он заплатил небольшой штраф.

Екатерина Рыбий отметила, что патрульные не могут не отреагировать на вызов, даже такой, где изначально понятно, что помощь никому не нужна. Пока из-за таких "шутников" теряется время, кто-то действительно может нуждаться в помощи.





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