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Главная Новости Общество происшествия В Киеве полицейские в последний момент спасли женщину, которая хотела броситься из окна (Видео)
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В Киеве полицейские в последний момент спасли женщину, которая хотела броситься из окна (Видео)

Жительница Киева неадекватно себя вела и хотела спрыгнуть с 9-го этажа

сегодня, 16:32
Автор:

Андрей Ройко

В Киеве патрульные полицейские помешали женщине, которая неадекватно себя вела, совершить суицид. Киевлянка почтенного возраста сидела в окне 9-го этажа, перекинув ноги наружу. Это увидели горожане, которые и вызвали полицию. Патрульные, несмотря на сопротивление и агрессию женщины по отношению к ним, сумели ее схватить и силком затащить в квартиру, рассказали в телеграм-канале МВД Украины.

В Киеве полицейские в последний момент спасли женщину, которая хотела броситься из окна (Видео)

В последний момент патрульные схватили женщину, которая хотела выпрыгнуть из окна 9-го этажа. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на улице Александра Архипенко. Женщина сидела в окне 9-го этажа и громко кричала. Патрульные быстро установили квартиру, где она находилась, и вошли в помещение, поскольку двери были не заперты. Киевлянка сидела в окне, перегнувшись наружу.

Как видно из видео патрульной камеры, полицейские Виталий Стадник и Дмитрий Троицкий попытались поговорить с женщиной, но она приказала не приближаться к ней. Пенсионерка начала разговор о том, что у них будет новый полицейский, а ее потенциальных спасителей она боится. Однако патрульные быстро и незаметно приблизившись к женщине и втянули ее в квартиру несмотря на ее крики, ругань и агрессивное поведение.

Полицейские вызвали специализированную медицинскую бригаду, которая госпитализировала киевлянку. О том, что произошло, сообщили ее близким.

"Комментарии" также публикуют видео из нагрудной камеры одного из патрульных-спасителей.

Наше издание недавно писало о том, что популярная американская Tik-tok-блогерша, которой было всего 18 лет, совершила суицид. А в Киеве 14-летний подросток, который решил, что жизнь не имеет смысла, покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд.






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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/7129
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