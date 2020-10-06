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Дмитрий Симоненко
В Киеве 14-летний подросток совершил суицид, бросившись под поезд. Об чрезвычайном происшествии сообщает "Киев Оперативный".
Фото: wikipedia.org
Известно,
что между станциями Киев-Пассажирский и Караваевы Дачи подросток лег на железнодорожные
пути перед движущейся электричкой. К сожалению, машинист электропоезда слишком
поздно заметил ребенка, не предприняв мер к экстренному торможению и совершил
наезд на него.
Также, имеется информация, что перед трагическим поступком парень отправил приятелю короткое SMS и написал, что жизнь не имеет смысла. Это сообщение стало основанием предполагать суицид, а не несчастный случай.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что воспитанник одного из учебных заведений города Килия,
Одесской области, попытался покончить с собой прямо посреди уроков.
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