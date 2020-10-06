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Главная Новости Общество происшествия В Киеве 14-летний подросток совершил суицид, бросившись под поезд
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В Киеве 14-летний подросток совершил суицид, бросившись под поезд

О том, что могло стать причиной смерти подростка, предстоит выяснить правоохранителям

сегодня, 18:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Киеве 14-летний подросток совершил суицид, бросившись под поезд. Об чрезвычайном происшествии сообщает "Киев Оперативный".

В Киеве 14-летний подросток совершил суицид, бросившись под поезд

Фото: wikipedia.org

Известно, что между станциями Киев-Пассажирский и Караваевы Дачи подросток лег на железнодорожные пути перед движущейся электричкой. К сожалению, машинист электропоезда слишком поздно заметил ребенка, не предприняв мер к экстренному торможению и совершил наезд на него.

Также, имеется информация, что перед трагическим поступком парень отправил приятелю короткое SMS и написал, что жизнь не имеет смысла. Это сообщение стало основанием предполагать суицид, а не несчастный случай.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что воспитанник одного из учебных заведений города Килия, Одесской области, попытался покончить с собой прямо посреди уроков.


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