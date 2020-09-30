В Одесской области школьник попытался зарезаться прямо в лицее: известны жуткие подробности

Воспитанник одного из учебных заведений города Килия, Одесской области, попытался покончить с собой прямо посреди уроков. Об расследовании данного происшествия сообщает полиция Одесской области.

Источник: bessarabiainform.com

Так, известно, что сегодня, 30 сентября, 15-летний ученик Килиевского лицея № 3 отпросился с урока, вышел в школьный коридор и там нанес себе ранение в шею ножом.

На месте ему была оказана медицинская помощь. На данный момент его жизни ничего не угрожает, он находится в одном из медучреждений города.

По словам очевидцев, спасти юного самоубийцу удалось, благодаря слаженным действиям персонала школы, которые до прибытия врачей оказывали первую помощь раненому подростку.

По мнению следствия, одной из причин попытки самоубийства мог стать буллинг со стороны одноклассников либо учителей к ребенку. На данный момент длятся следственные мероприятия. Следственная группа надеется, что сможет больше узнать, опросив одноклассников пострадавшего юноши и школьных педагогов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!