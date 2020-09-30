На Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья

Жительница Львовской области расстреляла собственных малолетних дочерей из охотничьего ружья. После этого женщина совершила самоубийство. Тела всех троих обнаружили на местной базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной полиции.

Мать убила двух детей из ружья. Фото: premiumgun.ru

Трагедия произошла накануне вечером в Старосамборском районе. Первые выстрелы на базе отдыха прогремели около 22:30. Сначала 36-летняя женщина, которая проживала в усадьбе, смертельно ранила своих дочерей. Девочкам исполнилось всего лишь по 5 и 9 лет. Затем мать совершила еще один выстрел из того же охотничьего ружья. В этот раз она целилась в себя. Все трое погибли на месте.

Охотничье ружье, которое и стало орудием кровавой расправы, правоохранители изъяли на экспертизу.

Произошедшее полицейские буду расследовать по двум статьям — как умышленное убийство и самоубийство. Почему именно мать могла пойти на этот шаг, правоохранители еще выясняют.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто чаще совершает самоубийства — мужчины или женщины — и почему так происходит.

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