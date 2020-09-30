На Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья

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Виолетта Комаровская
Жительница Львовской области расстреляла собственных малолетних дочерей из охотничьего ружья. После этого женщина совершила самоубийство. Тела всех троих обнаружили на местной базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной полиции.
Мать убила двух детей из ружья. Фото: premiumgun.ru
Трагедия произошла накануне вечером в Старосамборском районе. Первые выстрелы на базе отдыха прогремели около 22:30. Сначала 36-летняя женщина, которая проживала в усадьбе, смертельно ранила своих дочерей. Девочкам исполнилось всего лишь по 5 и 9 лет. Затем мать совершила еще один выстрел из того же охотничьего ружья. В этот раз она целилась в себя. Все трое погибли на месте.
Охотничье ружье, которое и стало орудием кровавой расправы, правоохранители изъяли на экспертизу.
Произошедшее полицейские буду расследовать по двум статьям — как умышленное убийство и самоубийство. Почему именно мать могла пойти на этот шаг, правоохранители еще выясняют.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто чаще совершает самоубийства — мужчины или женщины — и почему так происходит.
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