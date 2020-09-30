kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья
commentss НОВОСТИ Все новости

На Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья

Тела девочек и их матери обнаружили на базе отдыха в Старосамбирском районе

сегодня, 11:52
Автор:

Виолетта Комаровская

Жительница Львовской области расстреляла собственных малолетних дочерей из охотничьего ружья. После этого женщина совершила самоубийство. Тела всех троих обнаружили на местной базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной полиции.

На Львовщине мать расстреляла двоих дочерей из ружья

Мать убила двух детей из ружья. Фото: premiumgun.ru

Трагедия произошла накануне вечером в Старосамборском районе. Первые выстрелы на базе отдыха прогремели около 22:30. Сначала 36-летняя женщина, которая проживала в усадьбе, смертельно ранила своих дочерей. Девочкам исполнилось всего лишь по 5 и 9 лет. Затем мать совершила еще один выстрел из того же охотничьего ружья. В этот раз она целилась в себя. Все трое погибли на месте.

Охотничье ружье, которое и стало орудием кровавой расправы, правоохранители изъяли на экспертизу. 

Произошедшее полицейские буду расследовать по двум статьям — как умышленное убийство и самоубийство. Почему именно мать могла пойти на этот шаг, правоохранители еще выясняют.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто чаще совершает самоубийства — мужчины или женщины — и почему так происходит.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости