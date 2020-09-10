Мужчины в 5 раз чаще совершают самоубийства в Украине, чем женщины – статистика

В Украине мужчины в пять раз чаще женщин решают самостоятельно свести счеты с жизнью. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украине, размещенные на странице ведомства в Facebook.

Так, во Всемирный день предотвращения самоубийств, который отмечается сегодня, 10 сентября, Госстат опубликовал статистику о числе самоубийц в Украине по состоянию на прошлый год. Согласно данным, от намеренного самоповреждения в нашей стране погибли 6190 человек. Из этого числа 5112 – это мужчины, а 1078 – женщины. В лидерах трагической статистики оказались такие области, как Днепропетровская – 662 самоубийства, Одесская – 434, Запорожская – 404.

Напомним, в Запорожской области мужчина совершил "харакири" прямо в зале суда. Так, житель Акимовки, который мог потерять жилье, пронес в зал нож и ударил им себя в живот.

Ранее сообщалось, что нардеп Давыденко найден мертвым. Одна из версий гибели мужчины – самоубийство. Журналисты узнали, о чем перед смертью писал нардеп в Facebook, и есть ли там намек на самоубийство.

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