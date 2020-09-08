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Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области мужчина совершил "харакири" прямо в зале суда
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В Запорожской области мужчина совершил "харакири" прямо в зале суда

Житель Акимовки, который мог потерять жилье, пронес в зал нож и ударил им себя в живот

сегодня, 12:40
Автор:

Елена Волкова

Вчера в Акимовском районном суде Запорожской области ответчик по гражданскому делу покончил с собой прямо на заседании. О том, что мужчина вонзил нож себе в живот, сообщили в пресс-службе суда в “Фейсбук”.

В Запорожской области мужчина совершил "харакири" прямо в зале суда

Известно, что судья рассматривала дело по иску о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. 52-летний ответчик, который мог потерять жилье, пронес в зал нож и ударил им себя в живот. Оружие у мужчины выбили, однако тот упал на пол без сознания. Сегодня стало известно, что пострадавший скончался в больнице. В полиции уже открыли уголовное производство по факту самоубийства. 

Напомним, херсонские правоохранители рассказали о гибели известного в городе журналиста - экс-корреспондента “Укринформа” Григория Кривца. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации облуправления Национальной полиции Виталий Байдаров. В полиции говорят, что мужчину жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью. По подозрению в убийстве копы задержали пасынка Кривца, который сейчас находится в СИЗО. Продолжается расследование.


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