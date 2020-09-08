В Херсоне убили журналиста, - полиция

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Елена Волкова
Херсонские правоохранители рассказали о гибели известного в городе журналиста - экс-корреспондента “Укринформа” Григория Кривца. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации облуправления Национальной полиции Виталий Байдаров, передает “Укринформ”.
В полиции говорят, что мужчину жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью. По подозрению в убийстве копы задержали пасынка Кривца, который сейчас находится в СИЗО. Продолжается расследование.
Отметим, что, помимо работы в “Укринформе”, Кривец был редактором различных изданий. Мужчине было 79 лет.
Напомним, в Ужгороде произошло вооруженное нападение на заправку. Видео того, как парень в черном достает пистолет и целится в сотрудницу АЗС, выложили на сайте Национальной полиции. Сообщается, что на заправку ворвался вооруженный пистолетом парень и потребовал от оператора всю выручку. Забрав около 2500 гривен, молодой человек сбежал. Вскоре копы задержали преступника - 15-летнего парня, которые после налета на АЗС отправился в город Иршава к своим знакомым.
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