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В Херсоне убили журналиста, - полиция

В полиции Херсона говорят, что Кривца жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью

сегодня, 12:21
Автор:

Елена Волкова

Херсонские правоохранители рассказали о гибели известного в городе журналиста - экс-корреспондента “Укринформа” Григория Кривца. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации облуправления Национальной полиции Виталий Байдаров, передает “Укринформ”. 

В Херсоне убили журналиста, - полиция

В полиции говорят, что мужчину жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью. По подозрению в убийстве копы задержали пасынка Кривца, который сейчас находится в СИЗО. Продолжается расследование.

Отметим, что, помимо работы в “Укринформе”, Кривец был редактором различных изданий. Мужчине было 79 лет.


Напомним, в Ужгороде произошло вооруженное нападение на заправку. Видео того, как парень в черном достает пистолет и целится в сотрудницу АЗС, выложили на сайте Национальной полицииСообщается, что на заправку ворвался вооруженный пистолетом парень и потребовал от оператора всю выручку. Забрав около 2500 гривен, молодой человек сбежал. Вскоре копы задержали преступника - 15-летнего парня, которые после налета на АЗС отправился в город Иршава к своим знакомым.


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