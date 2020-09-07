В Ужгороде 15-летний подросток совершил вооруженный налет на АЗС: момент попал на видеокамеру

Сегодня ночью в Ужгороде произошло вооруженное нападение на заправку. Видео того, как парень в черном достает пистолет и целится в сотрудницу АЗС, выложили на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что на заправку ворвался вооруженный пистолетом парень и потребовал от оператора всю выручку. Забрав около 2500 гривен, молодой человек сбежал. Вскоре копы задержали преступника - 15-летнего парня, которые после налета на АЗС отправился в город Иршава к своим знакомым. Теперь решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на днях под Мелитополем произошла стрельба. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, примерно в 20-ти километрах от города неизвестные совершили нападение на микроавтобус. В результате ЧП пострадал 27-летний водитель, которого увезла скорая.

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