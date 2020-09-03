Под Мелитополем произошло вооруженное нападение на автобус (видео)

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Елена Волкова
Вчера около 23:00 под Мелитополем произошла стрельба. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, примерно в 20-ти километрах от города неизвестные совершили нападение на микроавтобус.
В результате ЧП пострадал 27-летний водитель, которого увезла скорая. Согласно последней информации, житель Мариуполя находится в больнице, но опасности для жизни нет. Очевидцы говорят, на месте расстрела много крови. Кроме того, у автобуса были донецкие номера. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (только для лиц 18+).
На месте происшествия проводят следственные действия, а в полиции решают, по какой статье открывать уголовное производство.
Напомним, в Турции расстреляли криминального авторитета Надира Салифова. Он проживал в Украине и создал здесь группировку, занимающуюся рэкетом. Азербайджанец, известный по кличке "Лота Гули", который находился в розыске в нашей стране, был убит в ресторане Антальи выстрелом в голову.
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