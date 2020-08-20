На турецком курорте расстреляли мафиози из Украины

В Турции расстреляли криминального авторитета Надира Салифова. Он проживал в Украине и создал здесь группировку, занимающуюся рэкетом. Азербайджанец, известный по кличке "Лота Гули", который находился в розыске в нашей стране, был убит в ресторане Антальи выстрелом в голову. Об этом пишет издание TGRT-haber.

Известно, что стрелял в “Лота Гули” другой криминальный авторитет его же национальности по кличке “Хан”. Он выпустил в лоб своей жертвы 4 пули. И хоть медики пытались мужчину спасти, ранения оказались не совместимы с жизнью. Что же касается “Хана”, его уже задержали.

Отметим, что в Азербайджане Надира Салифова называют главой мафии, а в Украине он создал группировку, которую назвал в честь себя “Лота Гули”. Ее участники и сейчас занимаются рэкетом и похищениями людей на юге страны. Так, недавно сотрудники СБУ задержали в Одессе двоих членов банды.

Напомним, на днях в Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой, как у Деда Мороза, совершил вооруженное нападение на охранника комбината. Ворвавшись на предприятие, злоумышленник выпустил пять пуль в 58-летнего мужчину, после чего скрылся. Копы говорят, что бросили на поиск так называемого Деда Мороза весь личный состав полиции, опросили всех свидетелей и просмотрели все камеры наблюдения. Тем временем 58-летний охранник борется за жизнь в больнице. В полиции квалифицировали нападение как покушение и просят всех, кто знает хоть какую-то информацию по этому делу, помочь следствию, позвонив по номеру 102.

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