В Мариуполе "Дед Мороз" совершил вооруженное нападение на комбинат и расстрелял человека

Вчера в Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой, как у Деда Мороза, совершил вооруженное нападение на охранника комбината. Ворвавшись на предприятие, злоумышленник выпустил пять пуль в 58-летнего мужчину, после чего скрылся, сообщили в Национальной полиции Мариуполя.

Копы говорят, что бросили на поиск так называемого Деда Мороза весь личный состав полиции, опросили всех свидетелей и просмотрели все камеры наблюдения.

Тем временем 58-летний охранник борется за жизнь в больнице. В полиции квалифицировали нападение как покушение и просят всех, кто знает хоть какую-то информацию по этому делу, помочь следствию по номеру 102. Шапку и бороду Деда Мороза преступник выбросил, однако одет он был обычно: в серые штаны и синюю кофту.





Напомним, в Москве сегодня обнаружили тело советского сценариста и поэта Бориса Пастернака - родственника нобелевского лауреата, знаменитого писателя Бориса Пастернака. В полиции предполагают, что 84-летний россиянин совершил суицид.

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