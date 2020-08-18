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Главная Новости Общество происшествия В Мариуполе "Дед Мороз" совершил вооруженное нападение на комбинат и расстрелял человека
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В Мариуполе "Дед Мороз" совершил вооруженное нападение на комбинат и расстрелял человека

Ворвавшись на предприятие, злоумышленник в костюме Деда Мороза выпустил пять пуль в 58-летнего жителя Мариуполя

сегодня, 13:43
Автор:

Елена Волкова

Вчера в Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой, как у Деда Мороза, совершил вооруженное нападение на охранника комбината. Ворвавшись на предприятие, злоумышленник выпустил пять пуль в 58-летнего мужчину, после чего скрылся, сообщили в Национальной полиции Мариуполя.

Копы говорят, что бросили на поиск так называемого Деда Мороза весь личный состав полиции, опросили всех свидетелей и просмотрели все камеры наблюдения. 

В Мариуполе "Дед Мороз" совершил вооруженное нападение на комбинат и расстрелял человека

Тем временем 58-летний охранник борется за жизнь в больнице. В полиции квалифицировали нападение как покушение и просят всех, кто знает хоть какую-то информацию по этому делу, помочь следствию по номеру 102. Шапку и бороду Деда Мороза преступник выбросил, однако одет он был обычно: в серые штаны и синюю кофту.


Напомним, в
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