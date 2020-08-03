Суд вынес приговор жене расчлененного на части украинского рэпера

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал супругу украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марину Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом сообщает "ТАСС".

"Смольнинский районный суд в понедельник, третьего августа, вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. По мнению следствия, Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление, в котором она подозревается, особо тяжкое. Также подсудимая не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает. Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Срок избранной меры - до 30 сентября текущего года. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Свою вину Кохал не признает.

Как ранее сообщали "Комментарии", теща российского рэпера украинского происхождения Энди Картрайта не помогала жене расчленять его тело. А его жена не стирала в машинке органы мертвого мужа.







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