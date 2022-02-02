Страсти по Трухину: почему скандальное видео появилось только сейчас и какой должна быть реакция власти

Дело нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина остается топ-темой дня. Напомним, что ДТП с его участием и с пострадавшими произошло еще в августе 2021 года. Участие в нем Трухин отрицал. А 1 февраля 2022-го появилось видео, доказывающее причастность нардепа к происшествию.

Александр Трухин - фото из открытых источников

Руководство фракции и партии СН решило исключить Трухина из своих рядов. Данное решение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Почему видео "слили" только сейчас? Как можно оценить действия власти в создавшейся ситуации? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Если бы это произошло в цивилизованной Европе, Монастырский немедленно был бы уволен, а президенту объявили импичмент

Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский напоминает, что почти полгода шла зачистка информационного поля об этом ДТП.

"Есть информация, что журналистам предлагали немалые суммы за снятие материалов о происшествии, участником которого является Трухин. Были и такие, кто купился на это. Но и были такие, что отказывали. Отмечу, что Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в авто, остановившееся на красный свет светофора. Пострадали люди. Сам нардеп всем рассказывал, что он алкоголь не употреблял, виновным себя не считает и за рулем автомобиля не был. То есть, цинично врал", – подчеркивает Виталий Журавский.

И вот общественность получила доказательства вины Трухина – записи нагрудной камеры полицейского.

"Из них мы узнали, что действительно Трухин был в доску пьяным за рулем автомобиля, совершил аварию с пострадавшими. При этом уговаривал полицейских за 150 тысяч долларов "замять" дело. Просил, чтобы они его тихонько отпустили в лес. Гарантировал, что "прикроет" правоохранителей от министра МВД Монастырского, потому что с ним в дружеских отношениях. Более того – Трухин отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови. А имея хороший почерк, специально неразборчиво заполнял протокол, чтобы там ничего нельзя было бы разобрать. Это уже свидетельство полицейских. А нагрудная камера одного из них сразу удивительным образом пропала, – отмечает Виталий Журавский. – Почему сейчас запись всплыла? Возможно, потому что Трухин не заплатил полицейским. Ну, а "зеленой власти" теперь ничего не остается, как отмежеваться от Трухина".

По словам эксперта, ясно, как божий день, что Монастырский сразу доложил президенту об этом происшествии на Бориспольской трассе. И что и сам Зеленский, скорее всего, видел записи из нагрудной полицейской камеры.

"То есть и министру, и президенту было на 100% понятно, что парень из их команды попал в неприятную историю. Монастырский долго отмалчивался по этому делу. Видно, таково было указание самого Владимира Александровича. А президент откровенно лгал на пресс-конференции журналистам о том, что он не знает детали об этом так называемом ДТП. При этом подчеркивая, что, слава богу, никто не погиб. И всё время раз повторял, что это рядовое ДТП. Мол, их много, поэтому он не может все в деталях знать. Но на самом деле – ЗНАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗНАЛ МОНАСТЫРСКИЙ! И они просто покрывали своего коллегу. Если бы это произошло в цивилизованной Европе, Монастырский немедленно был бы уволен, а президенту объявили импичмент", – уверен Виталий Журавский.

В данном случае целесообразно служебное расследование. А самому Трухину – и криминальное

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что столь стремительное развитие событий (мгновенная реакция Арахамии, исключение Трухина из партии "Слуга народа", требование к Трухину отказаться от депутатского мандата) связано с резкой реакцией президента Зеленского на видео с Трухиным.

"Это самое логичное объяснение такого быстрого развития событий вокруг Трухина. Вряд ли кто-то или что-то еще могло стать триггером для этой ситуации. Пять месяцев назад Трухину поверили. Как оказалось, напрасно. И это урок на будущее. Во всех таких инцидентах надо тщательно разбираться сразу же, чтобы потом они не вылезали боком", – отмечает политолог.

По его мнению, видео явно кто-то "слил".

"Самая популярная версия – это "козни Авакова". Но могут быть "козни" и других оппозиционеров. А может кто-то банально на этом заработал. Политически это конечно выгодно оппозиции, – считает Владимир Фесенко. – А мотивы тех, кто "сливал", могут быть разные. Почему именно сейчас? Может это стечение обстоятельств, а может кто-то решил это приурочить к началу политического сезона, чтобы резонанс был посильнее".

Эксперт позитивно оценивает действия власти в создавшейся ситуации.

"Как говорится, "лучше поздно, чем никогда". Наиболее позитивная тенденция и в этой истории, и в других схожих ситуациях – патрульные полицейские не боятся больших начальников и стремятся действовать по закону. А вот дальше начинаются проблемы. И с этими проблемами надо также разобраться. В частности, это касается видео с камеры патрульного полицейского. Почему оно всплыло только сейчас? Почему его не приобщили к расследованию? Судя по разным, как публичным, так и неофициальным источникам, стрелки сходятся на ГБР (Госбюро расследований). Если бы дело пытались замять в полиции (как хотел Трухин), то мы наверняка бы уже сейчас получили "смачные" подробности вместе с этим видео. Пока подтверждений этому нет. Обращался ли Трухин к Монастырскому по этому делу? Ответ на этот вопрос должен дать министр. Думаю, что в его интересах пояснить эту ситуацию и дать ей принципиальную оценку. Мне кажется, он человек достаточно осторожный, к тому же очевидно, что он стремится показывать свое рвение и результаты работы своего ведомства президенту, а не бывшим коллегам из Верховной Рады. Влезать в это сомнительное дело – слишком рискованно", – считает Владимир Фесенко.

По его словам, как показывает печальный опыт многих таких дел с высокопоставленными фигурантами, легче всего их разваливать на фазе следствия.

"Один мой знакомый очень точно пошутил по этому поводу: наши правоохранители лучше умеют разваливать дела, чем доводить их до судебного приговора. Но если всерьез, то в данном случае целесообразно служебное расследование. А самому Трухину – и криминальное", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" — Нардеп был задержан на взятке в полмиллиона гривен.

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