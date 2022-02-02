Скандальное ДТП со "слугой народа" Трухиным: стоит ли ждать справедливого расследования дела

Издание "Украинская правда" обнародовало видео с августовским ДТП нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным. На видео он предлагает 150 тысяч патрульному и обещает "решить вопрос" с главой МВД Денисом Монастырским, если его отпустят.

Александр Трухин - фото: Facebook/Александр Трухин

При этом ранее партия на высшем уровне воздерживалась от комментариев касательно ДТП с нардепом. А сейчас глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что этому депутату не место ни во фракции, ни вообще – в партии. Из партии Трухина, кстати, оперативно исключили.

Эксперты для портала "Комментарии" оценили происходящее и рассказали, чем инцидент может закончиться.

Круговая порука, цинизм и безнаказанность делают фактически невозможным справедливое расследование данного уголовного производства

По мнению адвоката, правозащитника, народного депутата 8 созыва Андрея Помазанова, ситуация вокруг резонансного ДТП, которое произошло полгода назад с нардепом от "Слуги народа" Трухиным, стала очередным подтверждением того, что в Украине существует циничная, безнаказанная круговая порука. Когда защищают "своих".

"Полгода безуспешного расследования, довольно простого для этого тяжкого преступления с потерпевшими, говорит лишь о том, что правоохранительным органам была дана команда – "спускать на тормозах" это дело. Покрывать виновника ДТП, – считает эксперт. – Почему я так думаю? Из того видео, которое было обнародовано СМИ, четко видно, что доказательства с нагрудной камеры полицейского были доступны с первого дня расследования. Что нардеп Трухин неоднократно предлагал взятку работникам правоохранительных органов на месте ДТП. А это еще одна статья (369 УК Украины). Почему не открыто новое уголовное производство?"

Андрей Помазанов напоминает, что представители правоохранительных органов постоянно утверждают, что был ремонт на Бориспольской трассе – и якобы были демонтированы камеры. Потому, дескать, доказательств нет, надо проводить новые экспертизы, расследования и так далее…

"С моей точки зрения – это не совсем правда. Я довольно часто передвигаюсь по Бориспольской трассе. Да, там действительно во второй половине августа завершали ремонт дорожного покрытия и коммуникаций. Но всё равно – это трасса государственного значения. По ней передвигаются министры, президент. Там всегда есть камеры видеонаблюдения. Если не на центральной части, то на боковых — точно. Так что видео с этих камер точно должны быть в распоряжении правоохранителей. Как и видео с нагрудных камер полицейских должно было быть приобщено к материалам дела", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что всё очевидно. Есть свидетель, который подтвердил, что за рулем был именно Трухин. Есть видеодоказательства. Есть все основания для привлечения виновных к ответственности. Но есть и одно большое "но".

"Речь идет о нардепе, да еще и правящей партии. И это, наверное, стало камнем преткновения, не давая справедливо расследовать это происшествие. Даже после того, как журналисты показали всей стране, что на самом деле происходило и как, даже после "прозрения" представителей СН, которые начали срочно изгонять Трухина из своих рядов, я скептически отношусь к вероятности его привлечения к уголовной ответственности, – признался Андрей Помазанов. – Круговая порука, цинизм и безнаказанность делают фактически невозможным справедливое расследование данного уголовного производства".

Еще предстоит выяснить как вопрос отказа Трухина от прохождения теста (или анализа в медицинском учреждении) на содержание в крови алкоголя, так и фактов удаления отдельными СМИ информации о ДТП

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько подчеркивает, что тайное рано или поздно должно было стать явным. И ясно было, что в "правильный" момент, если те или иные видеозаписи существуют, они будут обнародованы.

"Почему видео появилось только сейчас, если событие произошло еще в конце августа? Очевидно, что вопрос содержит политическую подоплеку – и утечка записи произошла именно из политических соображений. Однако интересной выглядит и другая сторона истории: кто, при каких обстоятельствах, руководствуясь какими мотивами допустил такую ситуацию? Ведь видеозапись с нагрудной камеры полицейского представляет собой информацию с ограниченным доступом, в частности, должна быть приобщена к материалам соответствующего уголовного производства", – отмечает Мирослава Чорноусько.

Анализируя последствия ситуации для Трухина, она отметила, что те могут быть и сугубо политические (из партии его уже исключили, парламентская фракция "Слуга народа" также готовит исключение), и в виде привлечения к уголовной ответственности. И если все-таки дойдет до обвинительного приговора суда, может идти речь о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ "О статусе народного депутата Украины". Впрочем, учитывая судебную практику, которая сегодня сложилась в Украине, это не на 100% реалистично, считает эксперт.

"В то же время, еще предстоит выяснить как вопрос отказа Трухина от прохождения теста (или анализа в медицинском учреждении) на содержание в крови алкоголя, так и фактов удаления отдельными СМИ информации о ДТП (ведь некоторые редакторы изданий утверждали о предложениях денежного вознаграждения за удаление публикаций). Станет ли следствием отставка министра внутренних дел? Этого тоже вряд ли можно ожидать, – считает Мирослава Чорноусько. – В частности, маловероятно это выглядит на фоне уже высказанной официальной позиции министерства, из которой следует, что соответствующее уголовное производство имеет специальную подследственность и расследуется ГБР. А потому о тех или иных договоренностях с главой МВД не могло даже идти речи. В то же время, в официальном сообщении акцентируется внимание, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП. Не привязываясь к тем или иным партийным позициям, в целом заявления об отставке министра внутренних дел выглядят как расшатывание ситуации вокруг МВД, что особенно опасно на фоне нависших над Украиной угроз национальной безопасности".

В то же время, отмечает эксперт, представители "Европейской солидарности" уже высказались как по поводу целесообразности такой отставки, так и по созданию парламентской ВСК по расследованию обстоятельств ДТП с участием народного депутата Трухина. Последнее, по мнению Мирославы Чорноусько, является достаточно вероятным. И кажется нелишним в свете необходимости объективного расследования и обеспечения надлежащего парламентского контроля.

Ранее на портале "Комментарии" — нардеп был задержан на взятке в полмиллиона гривен.

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