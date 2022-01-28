Нардеп был задержан на взятке в полмиллиона гривен: стало известно его имя

Правоохранители трех ведомств – это Национальное антикоррупционное бюро, Специальная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора 28 января, в ходе запланированного совместного мероприятия задержали с полученной взяткой одного из действующих украинских нардепов. Об этом сообщает в Telegram-канале Национальное антикоррупционное бюро.

Нардеп попался на взятке (фото из открытых источников)

В обнародованной информации отмечено, что представители следствия задержали представителя украинского парламента "на горячем" — он получил взятку в размере 558 тысяч гривен.

Обнародовано, что народный избранник за полученное денежное вознаграждение должен был помочь ускорить заключение контрактов между представителями частного бизнеса и медицинским учреждением Житомирской области.

Ведомство личность народного избранника не раскрывало.

Но вскоре появилась информация в СМИ со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук, что задержанным оказался народный депутат от "Слуга народа" Сергей Кузьминых.

Руководитель фракции Давид Арахамия уже успел отреагировать на этот инцидент. Он заявил, что если его однопартиец виноват, то должен ответить по закону. Их фракция не будет прикрывать этот инцидент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ДБР взяло с поличным экс-нардепа . Работники ДБР взяли с поличным бывшего народного депутата VIII созыва БПП, который при новой власти трудоустроился советником Председателя Государственной экологической инспекции. Чиновник попался спецслужбам на взятке в размере 17 тысяч долларов. По информации ряда СМИ, речь идет об экс-нардепе Андрее Немировском. Егор Фирсов рассказывает, что тот советник обещал предпринимателю произвести "правильную" оценку влияния на окружающую среду и все "решить".

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